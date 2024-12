Régime hivernal pour des reins en bonne santé : nos conseils alimentaires

Comment adopter une alimentation hivernale bénéfique pour la santé de vos reins : découvrez les aliments à privilégier et ceux à éviter pour préserver leur bon fonctionnement.

Tl;dr Un régime équilibré et une bonne hydratation soutiennent la fonction rénale.

Les aliments de saison, faibles en sel et en sucre, favorisent la santé des reins.

L’activité physique quotidienne est essentielle pour la santé générale.

L’hiver est là, et avec lui, l’importance de maintenir une alimentation bénéfique pour les reins pour garantir une santé et un bien-être optimaux. Un régime équilibré, riche en fruits frais, légumes, céréales complètes et protéines maigres, est le pilier d’une fonction rénale saine.

Une hydratation essentielle

Dans le froid de l’hiver, il est crucial de rester hydraté, même en l’absence de soif. Dr. Saurabh Pokriyal, Directeur médical en chef de VitusCare, souligne que “L’arrivée de l’hiver est souvent accompagnée de divers problèmes de santé. La raison ? Une alimentation tentante, sans contrôle des portions, et un mode de vie sédentaire avec peu ou pas d’activité physique. » Pour maintenir une hydratation adéquate, il recommande d’essayer des soupes claires ou des tisanes si vous ne voulez pas boire d’eau plate.

Optez pour des aliments de saison

L’hiver est également le moment idéal pour varier votre alimentation et privilégier une diète saine et équilibrée. Les aliments de saison tels que les légumes verts feuillus, les baies, les pommes et les céréales complètes sont riches en vitamines et antioxydants nécessaires pour lutter contre le stress oxydatif.

Réduisez le sel et le sucre

L’hiver est souvent synonyme de plats réconfortants, généralement riches en sel et en sucre, qui peuvent nuire aux reins. D’où l’importance de favoriser un régime alimentaire équilibré, riche en fibres et en graisses saines, pour soutenir la fonction rénale. Il est également crucial de limiter les aliments riches en sodium, les collations transformées et les quantités excessives de protéines animales pour éviter de surcharger les reins.

Bougez régulièrement

Protéger ses reins et sa santé globale pendant l’hiver ne se limite pas à l’alimentation. L’activité physique joue un rôle tout aussi important. Il est essentiel de rester actif et de consacrer au moins 30 minutes par jour à une forme d’exercice pour maintenir le bon fonctionnement de l’organisme.