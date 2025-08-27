Créatine et reins : conseils essentiels pour préserver votre santé rénale lors de la supplémentation

La créatine, complément prisé des sportifs pour améliorer leurs performances, suscite des questions quant à son impact sur les reins. Comprendre ses effets et adopter des précautions permet d’en profiter tout en préservant la santé rénale.

Tl;dr La créatine est sûre pour des reins sains, doses recommandées.

Évitez la créatine si maladie rénale ou doute médical.

Hydratation et suivi médical essentiels pendant la supplémentation.

La créatine et la santé rénale : une question fréquente

De nombreux sportifs s’interrogent sur les effets de la créatine, cette substance naturellement présente dans le muscle et le cerveau, souvent utilisée en complément alimentaire pour optimiser les performances physiques. Sa popularité grandit, mais des doutes subsistent concernant ses conséquences potentielles sur la fonction rénale, notamment lorsque l’on augmente les apports par la supplémentation.

Ce que dit la science : un risque pour les reins ?

Il peut sembler logique de craindre que la prise de créatine, ajoutée à celle produite par l’organisme, sollicite excessivement les reins chargés d’éliminer ce composé et son sous-produit, la créatinine. Pourtant, selon une étude parue dans le Journal of the International Society of Sports Nutrition, aucune altération de la fonction rénale n’a été observée chez des adultes en bonne santé respectant les doses conseillées (3 à 5 g par jour après phase de charge). Même après plusieurs années d’utilisation correcte, aucun lien n’a été démontré entre la supplémentation en créatine et l’apparition de troubles rénaux chez ceux qui ne présentaient pas déjà de fragilité au niveau des reins.

L’interprétation des marqueurs biologiques

La présence accrue de créatinine dans le sang alerte généralement sur une insuffisance rénale. Mais il faut savoir que prendre de la créatine élève aussi ce taux sans signifier un dysfonctionnement : il s’agit d’une élévation bénigne, bien connue des soignants. Ceux-ci se basent donc toujours sur l’ensemble du bilan biologique avant de suspecter un problème réel chez un patient utilisant ce complément.

Bons réflexes et précautions d’usage

Pour tirer parti des avantages de la créatine tout en préservant sa fonction rénale, il convient d’adopter quelques habitudes :

Respecter strictement les doses recommandées , sans chercher à augmenter l’apport journalier.

, sans chercher à augmenter l’apport journalier. S’hydrater abondamment , surtout lors d’efforts physiques intenses.

, surtout lors d’efforts physiques intenses. Éviter toute prise en cas de pathologie rénale connue , sauf avis médical favorable explicite.

, sauf avis médical favorable explicite. S’assurer d’un suivi régulier avec examens sanguins adaptés, si l’utilisation se prolonge dans le temps.

Certains signes inhabituels comme une tension élevée, un gonflement soudain ou une modification nette des urines doivent conduire à interrompre immédiatement la supplémentation et consulter un professionnel. La prudence reste donc le mot d’ordre : bien employée, la créatine apparaît comme un outil sûr pour l’adulte en bonne santé — à condition toutefois de ne jamais négliger le rôle central du rein.