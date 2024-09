Le secret de la prise de masse musculaire : la créatine!

La créatine est un complément alimentaire très prisé par les athlètes. Et vous, l'avez-vous déjà incorporée à votre routine sportive ?

Tl;dr La créatine, très populaire chez les sportifs, améliore les performances.

Elle est naturellement présente dans le corps et peut être consommée en compléments alimentaires.

Elle favorise la récupération musculaire et augmente la force et le volume musculaire.

Cependant, la consommation excessive de créatine peut être dangereuse pour la santé.

La créatine : une alliée pour les sportifs

La créatine est une protéine très appréciée par les sportifs. Elle a la réputation d’améliorer les performances, notamment lors d’efforts courts et intenses. Dérivée d’acide aminé, elle est naturellement présente dans notre organisme, plus précisément dans les muscles. On la retrouve également dans certains aliments comme la viande, le poisson et le lait, ainsi qu’en complément alimentaire sous forme de poudre.

Créatine : entre performances et récupération

La créatine, stockée dans les muscles, est utilisée pour produire de l’énergie. Sa consommation en compléments alimentaires augmente la quantité disponible dans les muscles, retardant ainsi la fatigue musculaire. Cela permet d’optimiser les entraînements, en les rendant plus longs et plus efficaces. De plus, cette molécule favorise la récupération musculaire.

Les effets de la créatine sur les muscles

Comme l’explique le Dr Marc Rozenblat, « la créatine est fabriquée par les muscles mais lorsqu’on en prend en plus, cette protéine va rentrer dans le muscle et être accompagnée d’eau, ce qui va provoquer une rétention d’eau à l’intérieur des cellules musculaires. Ce processus va faire gonfler la cellule musculaire, entraînant une augmentation du volume et de la force musculaire ». Cet effet est particulièrement recherché par les pratiquants de musculation.

Créatine, une consommation à contrôler

Malgré ses atouts, une surconsommation de créatine peut être préjudiciable. Elle peut même devenir dangereuse pour la santé. « Le problème de la créatine sous forme de complément alimentaire, c’est qu’elle rentre aussi dans les organes nobles que sont le cerveau, le cœur, le foie et les reins. On s’expose donc à un risque potentiel de déficience de ces organes-là lorsque l’on consomme de la créatine de manière inadaptée », prévient le médecin du sport. Il est donc recommandé de ne pas dépasser 3 grammes par jour.