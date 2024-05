Boostez votre mémoire grâce à ce sport

Comment expliquer ces résultats ? Les chercheurs évoquent une libération de protéines lors de l’effort physique. Ces protéines stimuleraient les neurones existants et favoriseraient la création de nouveaux. Un phénomène qui pourrait donc contribuer à l’amélioration de notre mémoire.

Si l’on sait que le sport entretient le corps, il semblerait qu’il ait également des bienfaits sur notre cerveau . Selon ces chercheurs, une activité musculaire intense, mais pratiquée de façon occasionnelle, pourrait suffire à stimuler notre mémoire. Un constat surprenant qui pourrait inciter plus d’un à se remettre au sport.

