Un neuroscientifique de renom partage sa recommandation sur le complément alimentaire le plus efficace pour préserver la santé cérébrale. Ce supplément présente également l’avantage d’améliorer la qualité du sommeil, selon les conclusions de l’expert.

Tl;dr Le magnésium soutient cerveau et sommeil réparateur.

Thréonate : la forme clé pour la santé cérébrale.

Consultation médicale recommandée avant toute supplémentation.

Le magnésium, au cœur de la santé cérébrale

Si l’on parle autant du lien entre un « bon sommeil » et un « cerveau en pleine forme », ce n’est pas un hasard. Les dernières recherches mettent en avant un élément-clé souvent sous-estimé : le magnésium. Selon le neuroscientifique Robert Love, cette substance minérale s’impose aujourd’hui comme un pilier, autant pour la vitalité cognitive que pour la qualité du repos nocturne. Le magnésium joue en effet un rôle dans plus de 300 réactions enzymatiques essentielles à notre organisme, impactant mémoire, concentration et capacité d’adaptation du cerveau.

Pourquoi miser sur le magnésium ?

Derrière sa simplicité apparente, le magnésium influence profondément notre activité neuronale. D’après Robert Love, maintenir des taux optimaux favorise non seulement la transmission des signaux nerveux, mais aide aussi à ralentir le déclin cognitif sur le long terme. Plus inquiétant encore : les carences sont aujourd’hui associées à une hausse du risque de troubles neurodégénératifs ou à ce que beaucoup décrivent comme une « brume cérébrale » persistante.

Les scientifiques expliquent que ce minéral facilite l’activité électrique du cerveau, ce qui nourrit mémoire, apprentissage et fameuse « neuroplasticité ». Autrement dit, il s’agit là d’un véritable rempart naturel contre les dérèglements liés au vieillissement cérébral.

Sommeil profond et formes recommandées

L’influence du magnésium ne s’arrête pas au cerveau éveillé : il intervient aussi lors de l’endormissement. Sur les réseaux sociaux comme dans les publications spécialisées, nombre d’experts affirment que ce minéral équilibre le système nerveux et favorise des nuits paisibles. Prendre la bonne forme de magnésium – thréonate ou glycinate – permettrait donc de réduire les réveils nocturnes et d’améliorer l’efficacité du sommeil.

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, voici les conseils essentiels :

Magnésium thréonate : favorise la mémoire en traversant la barrière hémato-encéphalique.

favorise la mémoire en traversant la barrière hémato-encéphalique. Glycinate : reconnu pour son effet apaisant sur le système nerveux.

reconnu pour son effet apaisant sur le système nerveux. À éviter : les formes mal absorbées comme l’oxyde de magnésium.

Doser avec précaution, consulter toujours

Il est vrai que le magnésium, bien choisi et bien dosé (généralement entre 150 et 400 mg par jour), reste sans danger pour la majorité. Cependant, chaque situation est unique ; c’est pourquoi consulter un professionnel de santé avant toute cure reste vivement conseillé, notamment si d’autres traitements sont en cours. Pour maximiser ses effets bénéfiques, associer la prise de magnésium à une routine apaisante – lumière tamisée, écrans limités – est recommandé.

Comme aime à le rappeler Robert Love, il ne s’agit pas ici d’une simple tendance, mais bien d’une piste sérieuse pour qui veut préserver clarté mentale et repos profond au fil des années.