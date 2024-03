Les microplastiques envahissent nos artères, selon une étude récente

Une récente étude suggère que nous consommons l'équivalent d'une carte de crédit en plastique chaque semaine, ce qui pourrait augmenter notre risque de maladies cardiaques. Cela ne vous fait-il pas réfléchir à votre consommation de plastique ?

La vérité cachée derrière notre consommation de plastique

Vous ne le savez peut-être pas, mais chaque semaine, vous ingérez l’équivalent d’une carte bancaire en plastique. Cette affirmation choc, tirée d’une étude sur les effets du plastique sur la santé, vous fait-elle frissonner ?

De la consommation à l’ingestion, le trajet des microplastiques

En effet, l’érosion du plastique génère de minuscules particules de moins de 5 millimètres, appelées microplastiques, qui se dispersent dans notre environnement. Ces particules se retrouvent alors dans notre alimentation, notre eau, voire dans l’air que nous respirons, et finissent par infiltrer notre corps et notre circulation sanguine.

Microplastiques et maladies cardiaques : un lien à explorer

Une recherche publiée dans The New England Journal of Medecine s’est intéressée à la présence de ces microplastiques dans les plaques d’athérome des artères. Les chercheurs de l’IRCCS MultiMedica en Italie ont découvert, suite à une analyse chimique et microscopique, que ces particules étaient présentes dans plus de la moitié des participants à l’étude.

De plus, ils ont observé un risque quatre fois plus élevé de maladie cardiaque et de décès chez les patients dont les plaques artérielles contenaient des microplastiques. Il est cependant important de préciser que cela ne signifie pas que les particules de plastique sont la cause directe de ces maladies.

Pour un futur sans plastique

Nous devons donc prendre conscience de la prolifération du plastique, produit de l’industrie pétrochimique, et de ses effets potentiels sur notre santé. Le plastique est une des plus grandes sources de pollution de notre planète, contaminant l’eau, l’air et la terre. Il est donc crucial de poursuivre les recherches sur ses impacts sur les écosystèmes et la santé humaine.