Les œufs trop cuits menacent-ils notre cœur ?

Les oxystérols se forment lorsque le cholestérol est exposé à la chaleur, surtout à des températures élevées, ou lors d’une cuisson prolongée. Ces composés peuvent augmenter le stress oxydatif et l’inflammation dans le corps, ce qui a été associé à un risque accru de maladies cardiaques .

Un œuf contient environ 186 milligrammes de cholestérol alimentaire, principalement localisé dans le jaune. Autrefois accusé d’augmenter les taux de cholestérol sanguin et le risque de maladies cardiaques, le cholestérol alimentaire n’est plus considéré comme un facteur aussi déterminant qu’on le pensait. Selon l’American Heart Association, la consommation quotidienne d’un œuf entier est généralement sans danger pour la plupart des individus, à condition de limiter les autres sources de graisses saturées.

Les œufs sont un élément courant dans nos assiettes, réputés pour leurs protéines de haute qualité et les nutriments essentiels qu’ils contiennent. Cependant, ils renferment également du cholestérol alimentaire, à l’origine de préoccupations en matière de maladies cardiaques. Bien que l’American Heart Association ait tenté de dissiper les craintes concernant le cholestérol contenu dans les œufs, la manière dont nous les cuisinons peut avoir un impact sur notre santé globale.

