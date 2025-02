Ces 5 légumes dépassent les œufs en teneur en protéines !

Vous cherchez une source de protéines plus riche que les œufs ? Découvrez ces cinq légumes qui détiennent la clé pour un apport protéique surprenant !

Tl;dr Certains légumes contiennent plus de protéines que les œufs.

Cinq légumes riches en protéines sont mis en avant.

Les légumes peuvent être une source alternative de protéines.

Des légumes plus protéinés que les œufs ? Découvrez lesquels !

En tant que journaliste expérimenté, je me dois de vous informer que les œufs ne sont pas la seule source de protéines. En effet, il existe des légumes qui contiennent plus de protéines que les œufs. Vous êtes intrigué ? Poursuivez votre lecture pour découvrir lesquels !

Les légumes, une source de protéines insoupçonnée

Lorsqu’on parle de protéines, on pense immédiatement à la viande, au poisson ou aux œufs. Cependant, il est important de savoir que certains légumes peuvent également fournir une quantité importante de protéines. En effet, ils peuvent être une source alternative de protéines, surtout pour ceux qui suivent un régime végétarien ou végétalien.

Les 5 légumes les plus protéinés

Parmi ces légumes, on retrouve en tête de liste :

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Le soja, qui contient 36g de protéines pour 100g

Les lentilles, avec 25g de protéines pour 100g

Les pois chiches, qui contiennent 19g de protéines pour 100g

Les épinards, avec 2.9g de protéines pour 100g

Les brocolis, qui contiennent 2.8g de protéines pour 100g

Un choix judicieux pour votre santé

Alors la prochaine fois que vous chercherez une source de protéines, pensez aux légumes ! Ils sont non seulement riches en protéines, mais aussi en vitamines, minéraux et fibres. De plus, ils sont faibles en calories et peuvent aider à la perte de poids. Alors n’hésitez pas à intégrer ces 5 légumes riches en protéines à votre alimentation !