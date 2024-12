Aliments riches en protéines : Lesquels sont bénéfiques pour votre santé ?

Il est important de savoir que tous les aliments riches en protéines ne sont pas bénéfiques pour votre santé : découvrez les informations essentielles à ce sujet.

Tl;dr Une étude espagnole révèle que les aliments à haute teneur en protéines pourraient être moins sains.

Beaucoup de ces aliments contiennent des niveaux élevés de sodium, de graisses ou de sucres.

Il est recommandé de consommer des protéines naturelles plutôt que des produits transformés.

Les aliments riches en protéines peuvent être moins sains que prévu

Les adeptes de la remise en forme et du bien-être qui privilégient les aliments riches en protéines pourraient devoir revoir leur régime alimentaire. D’après une étude récente publiée dans la revue scientifique Nutrients, tous les aliments à haute teneur en protéines ne seraient pas aussi bénéfiques pour la santé qu’ils le prétendent.

Un examen de 4000 produits alimentaires

Durant deux ans, de juin 2022 à mars 2024, des chercheurs espagnols ont examiné plus de 4000 produits alimentaires transformés prétendant être riches en protéines. Parmi ces produits, on retrouve des barres énergétiques, des céréales pour le petit-déjeuner, des craquelins, du lait, du yaourt, de la viande à base de plantes, et bien d’autres. Le constat est sans appel. La plupart de ces aliments contiennent des quantités élevées de sodium ou de graisses, et environ un quart d’entre eux sont riches en sucres libres ou en graisses saturées.

Des barres protéinées riches en graisses saturées

Les chercheurs ont également constaté que les barres protéinées, bien qu’elles contiennent moins de sucre, étaient plus riches en graisses saturées. De même, le lait et ses substituts, bien que pauvres en glucides, contiennent plus de graisses totales.

Des aliments à haute teneur en protéines moins sains

L’étude conclut ainsi que plus de 90% des aliments à haute teneur en protéines étaient moins sains en raison de leur teneur en graisses ajoutées et en édulcorants. C’est pourquoi les chercheurs mettent en garde contre l’assomption qu’un aliment riche en protéines est forcément sain. Ils rappellent également qu’il n’est pas recommandé de se fier uniquement à ces aliments transformés riches en protéines.

Les aliments naturellement riches en protéines, tels que le poisson, la viande, les œufs, le lait et les produits laitiers, ainsi que les options végétaliennes comme le soja, les lentilles, les légumineuses, les pois chiches et autres noix et graines, sont à privilégier. Il est donc conseillé de privilégier ces sources naturelles de protéines et de consommer les produits transformés « riches en protéines » avec modération, car ils pourraient ne pas être aussi sains qu’ils le prétendent.