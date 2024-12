Les premiers essais cliniques pour un médicament remplaçant les dents manquantes sont enfin lancés

Cette recherche est sans aucun doute une avancée médicale majeure. Non seulement elle offre un nouvel espoir à ceux qui souffrent de la perte de dents , mais elle pourrait également transformer notre compréhension de la capacité de régénération de l’organisme humain. Cependant, il est important de garder à l’esprit que les résultats observés chez les animaux ne se traduisent pas toujours directement chez l’homme. Il reste encore beaucoup à apprendre, mais les perspectives sont enthousiasmantes.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Le médicament est principalement destiné aux enfants atteints d’une condition héréditaire rare qui entraîne l’absence de six dents permanentes ou plus. « Ce médicament pourrait être un véritable changement de jeu pour eux », a déclaré Takahashi. L’objectif est de rendre ce médicament disponible dès 2030.

« C’est une technologie complètement nouvelle », a déclaré Takahashi à l’AFP. Ce médicament révolutionnaire , qui est actuellement testé auprès de sujets adultes, pourrait offrir une alternative aux traitements prothétiques coûteux et invasifs. Les tests sur les animaux ont montré des résultats prometteurs et les photographies de dents régénérées ont été publiées.

Jusqu’à présent, il était généralement admis que les humains, contrairement aux reptiles et aux poissons, ne pouvaient faire pousser qu’un seul ensemble de dents permanentes. Une équipe de dentistes japonais, dirigée par Katsu Takahashi , pourrait changer cette perception. Selon Takahashi, nous avons tous des bourgeons de dents dormants qui, grâce à un médicament pionnier, pourraient être activés pour produire une nouvelle dentition.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter