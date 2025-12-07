Traitement des dents mal alignées : faut-il vraiment attendre 12 ans chez l’enfant ?

La question de l’âge idéal pour débuter un traitement orthodontique chez les enfants suscite de nombreux débats. Beaucoup de parents s’interrogent sur le bon moment pour intervenir en cas de dents mal alignées.

Tl;dr Le traitement orthodontique peut commencer dès 6-8 ans.

N’attendez pas 12 ans si un problème apparaît.

L’avis d’un spécialiste est essentiel très tôt.

Remise en question d’une croyance répandue

Pendant des décennies, l’idée selon laquelle il faudrait attendre que les enfants atteignent l’âge de 12 ans pour entamer un traitement orthodontique s’est imposée dans de nombreux foyers. Pourtant, cette recommandation, encore relayée par beaucoup de parents, ne résiste plus à l’avis des spécialistes. Interrogé par notre rédaction, le docteur Baiju Hariharan, chirurgien-dentiste fort de 27 années d’expérience à Haripad, confirme : « C’est une notion dépassée. Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’attendre aussi longtemps. »

Dépistage et intervention précoces : le nouveau consensus

Dès l’apparition de signes comme des dents irrégulières ou saillantes, une consultation entre 6 et 8 ans s’impose. D’ailleurs, la prestigieuse American Association of Orthodontists (AAO) recommande une première évaluation orthodontique autour de 7 ans — période charnière où coexistent dents de lait et dents définitives. Ce suivi précoce permet aux professionnels d’identifier rapidement tout déséquilibre (problèmes d’alignement, malocclusion, etc.) et d’élaborer une stratégie adaptée.

Il convient également de préciser que les parents ne devraient pas attendre systématiquement cet âge symbolique de 7 ans si une anomalie manifeste survient plus tôt. Dès qu’un doute apparaît, consulter un spécialiste reste la meilleure option.

L’orthodontie aujourd’hui : souplesse et efficacité

Concrètement, le traitement orthodontique vise autant à corriger l’esthétique qu’à améliorer la fonction masticatoire. Les solutions sont variées (appareils interceptifs, bagues…) et s’adaptent à l’âge comme au type de défaut rencontré. Comme le rappelle le service public britannique NHS UK, environ un tiers des enfants ont besoin d’une prise en charge orthodontique.

Voici ce que les experts soulignent désormais :

L’intervention précoce limite souvent la durée et la lourdeur du traitement futur.

L’amélioration obtenue à l’enfance est plus rapide qu’à l’âge adulte.

Même si certains traitements débutent parfois vers 12-13 ans, il n’existe donc aucune règle stricte : chaque cas mérite une attention particulière.

Mieux vaut prévenir… tôt que tard !

Oublier le mythe des « 12 ans » s’impose comme un réflexe salutaire pour tous ceux qui souhaitent préserver la santé bucco-dentaire de leurs enfants. Une démarche anticipée auprès d’un professionnel qualifié garantit non seulement un sourire harmonieux, mais aussi une mastication optimale à long terme.