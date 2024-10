Comment bien entretenir votre appareil dentaire ?

Vous voulez prendre soin de vos bagues orthodontiques ? Découvrez comment le faire correctement et éviter les problèmes dentaires !

Tl;dr Les bagues orthodontiques sont courantes chez les adolescents pour corriger les dents mal alignées.

Elles nécessitent un soin particulier pour éviter les complications dentaires.

Il est possible de participer à des activités sportives en portant des protections adéquates.

Orthodontie chez les adolescents : que faut-il savoir ?

Aujourd’hui, l’orthodontie est devenue un passage presque obligatoire pour de nombreux adolescents. En effet, beaucoup d’entre eux présentent des dents naturellement mal alignées, ce qui peut être source de complexes. Selon le Dr Manvi Srivastava, professeur associé au Département de dentisterie de l’Institut international des sciences médicales de Noida, les bagues dentaires sont le traitement le plus sûr et le moins invasif pour obtenir un sourire radieux.

Le port de bagues : un phénomène de mode

Loin d’être un fardeau, « les bagues sont désormais à la mode », assure le Dr Srivastava. Les adolescents sont même impatients de les porter, car ils voient leurs amis en avoir. Cependant, même si les systèmes orthodontiques ont considérablement évolué et sont de plus en plus confortables, ils peuvent causer des désagréments. Par exemple, ils sont inconfortables au début et peuvent entraîner des ruptures, une mauvaise hygiène buccale et des ulcères si on n’en prend pas bien soin.

Un régime alimentaire adapté

La nourriture joue un rôle essentiel dans le confort et l’efficacité des traitements orthodontiques. Selon le Dr Gunita Singh, chirurgienne de cosmétique et de lasers dentaires à la clinique Dentem, il faut éviter de manger des aliments durs ou collants. Ceux-ci peuvent desserrer les bagues ou casser les brackets, retardant ainsi le traitement. Il est recommandé de privilégier les fruits doux, les légumes et les viandes maigres, et d’éviter les aliments durs ou croquants comme le pop-corn et les noix.

Le maintien d’une bonne hygiène bucco-dentaire

Une hygiène bucco-dentaire impeccable est indispensable lors d’un traitement orthodontique. Il est recommandé de se brosser les dents au moins deux fois par jour, d’utiliser du fil dentaire une fois par jour et de se rincer la bouche avec un bain de bouche pour prévenir les complications dentaires.

Sport et orthodontie

Enfin, contrairement à ce que l’on pourrait penser, il est tout à fait possible de pratiquer une activité sportive tout en portant des bagues. Il suffit simplement de porter un équipement de protection adapté, comme un casque et une protection buccale.

En somme, même si le port de bagues peut sembler contraignant, il s’agit d’un traitement sûr et efficace pour corriger les dents mal alignées. Avec un peu d’adaptation et une bonne hygiène bucco-dentaire, les adolescents peuvent afficher un sourire radieux et en bonne santé.