La clé pour éviter les caries pourrait bien se trouver dans votre bouche

Des chercheurs révèlent que notre bouche abrite naturellement des bactéries bénéfiques capables de lutter contre la carie dentaire. Cette découverte met en lumière le potentiel de notre propre microbiote buccal pour protéger efficacement nos dents.

Tl;dr L’arginine réduit l’acidité des biofilms buccaux.

Ce traitement modifie les bactéries responsables des caries.

Des effets prometteurs, mais une efficacité variable selon chacun.

Un nouvel allié naturel contre les caries ?

Au cœur de notre bouche, un équilibre insoupçonné pourrait bien jouer un rôle déterminant dans la lutte contre la carie dentaire. C’est ce que révèle une étude clinique menée par l’équipe de Aarhus University au Danemark. Cette fois, le focus n’est pas sur un nouveau dentifrice révolutionnaire, mais sur une molécule déjà familière à notre organisme : l’arginine, un acide aminé présent naturellement dans la salive.

L’acidité sous contrôle grâce à l’arginine

Les chercheurs se sont penchés sur la capacité de l’arginine à neutraliser les effets délétères du sucre, qui n’endommage pas directement les dents mais sert de festin aux bactéries. Ces dernières produisent alors des substances acides attaquant l’émail, surtout lorsqu’elles s’organisent en biofilms sur la surface dentaire. Mais selon le microbiologiste Sebastian Schlafer, l’ajout régulier d’arginine a permis de réduire nettement l’acidité de ces biofilms chez des personnes souffrant de caries actives.

Méthodologie et résultats en demi-teinte

Dix volontaires ont porté pendant quatre jours des prothèses équipées de petits panneaux collecteurs de biofilm. À chaque retrait quotidien, ces panneaux étaient exposés successivement à une solution sucrée puis traités – d’un côté à l’arginine, de l’autre à l’eau distillée. Après analyse, les chercheurs ont observé plusieurs évolutions notables :

Diminution significative des bactéries du genre Streptococcus, connues pour leur production d’acide.

Modification de la répartition des sucres comme le fucose et le galactose au sein du biofilm.

Permanence d’un pH plus élevé (donc moins acide) après exposition au sucre pour les surfaces traitées à l’arginine.

Perspectives et prudence scientifique

Il faut toutefois tempérer cet enthousiasme : certains participants n’ont montré aucune amélioration nette et aucune corrélation précise n’a pu être établie avec leur flore buccale ou la composition en sucres. Reste que cette piste, déjà jugée sûre et utilisée ailleurs en médecine – notamment contre l’hypertension –, pourrait ouvrir la voie à de nouveaux produits d’hygiène bucco-dentaire enrichis en arginine. Les résultats complets sont consultables dans le The International Journal of Oral Science.

De quoi repenser prochainement nos rituels devant le lavabo ? Seule la suite des recherches nous le dira…