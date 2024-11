L’histoire surprenante de la guérison par la lumière : du culte solaire à la science moderne

Vous serez surpris par l'histoire de la guérison par la lumière : du culte du soleil à la science moderne !

Tl;dr L’homme a utilisé le soleil pour guérir de différentes manières depuis des millénaires.

Des traitements basés sur la chaleur du soleil aux traitements basés sur la lumière colorée.

Certaines thérapies par la lumière sont encore utilisées aujourd’hui.

Le rapport ancestral entre le soleil et la guérison

Depuis des millénaires, la lumière du soleil a été une source essentielle pour l’humanité, non seulement pour sa survie mais aussi pour sa guérison. Les anciennes civilisations, notamment celles d’Égypte, de Grèce, du Moyen-Orient, d’Inde, d’Asie et d’Amérique centrale et du Sud, ont souvent pratiqué le culte du soleil.

L’un des exemples les plus anciens de cette pratique est le papyrus Ebers, un rouleau médical égyptien datant d’environ 1500 avant J.-C. Il contient une recette pour une pommade destinée à « rendre les tendons… souples ». Cette pommade était une combinaison de vin, d’oignon, de suie, de fruits et d’extraits d’arbres comme l’encens et la myrrhe. Une fois appliquée, la personne était « mise au soleil ».

De la chaleur du soleil à la lumière colorée

Toutes les méthodes de guérison décrites jusqu’à présent dépendaient plus de la chaleur du Soleil que de sa lumière. Mais qu’en est-il de la guérison par la lumière elle-même ?

Un changement radical dans les idées de guérison a eu lieu lorsque le scientifique anglais Sir Isaac Newton (1642-1727) a découvert que la lumière du soleil pouvait être « divisée » en un spectre de couleurs arc-en-ciel. Cela a ouvert la voie à de nouvelles méthodes de guérison basées sur l’utilisation de la lumière colorée, comme la chromothérapie.

La thérapie par la lumière aujourd’hui

Bien que certaines de ces thérapies puissent sembler étranges, nous savons aujourd’hui que certaines lumières colorées peuvent traiter certaines maladies et troubles. Par exemple, la phototérapie avec de la lumière bleue est utilisée pour traiter les nouveau-nés atteints de jaunisse à l’hôpital. Les personnes souffrant de trouble affectif saisonnier (parfois appelé dépression hivernale) peuvent être traitées par une exposition régulière à la lumière blanche ou bleue.

On en pense quoi ? Il est fascinant de voir comment notre relation avec le soleil et sa lumière a évolué au fil des siècles. De la vénération du soleil dans les cultures anciennes à l’utilisation de la lumière pour la guérison dans la médecine moderne, le soleil a toujours été une source de vie et de santé. C’est un rappel que malgré nos avancées technologiques, nous dépendons toujours des éléments naturels pour notre bien-être.