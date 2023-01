L’hydratation, la solution la plus simple pour bien vieillir ?

Cela peut paraitre évident, mais boire de l'eau en quantité suffisante nous éloigne des maladies chroniques et nous aide à bien vieillir.

En début de semaine, la revue eBioMedecine s’est fait l’écho d’une étude des National Institutes of Health des Etats-Unis.

Et selon les NIH, les adultes qui restent suffisamment hydratés sont moins à risque de développer des maladies chronique et ont une meilleure espérance de vie que ceux ne buvant pas assez d’eau.

Vieillir mieux avec de l’eau

Pour parvenir à cette conclusion, les données de 11 255 adultes ont été analysées sur 30 ans. Le but était d’observer le lien entre niveaux de sodium sérique et plusieurs indicateurs généraux de santé. Le sodium sérique augmente à mesure que l’apport d’eau diminue.

Ce qu’ils ont constaté ? Les personnes dont le taux de sodium était élevé étaient plus susceptibles de développer des maladies chroniques et de montrer des signes de vieillissement biologique précoces, par rapport à ceux dont le taux de sodium sérique restait dans la moyenne. Et ils étaient également plus susceptibles de mourir prématurément.

Quelles conclusions ?

Natalia Dmitrieva, autrice principale de l’étude, résume : “Les résultats suggèrent qu’une bonne hydratation peut ralentir le vieillissement et prolonger une vie sans maladie”.

Avant cela, les mêmes chercheurs avaient déjà fait le lien entre taux de sodium sérique élevé et risques plus élevés de maladies chroniques telles insuffisance cardiaque, fibrillation auriculaire, diabète ou encore démence.

Maintenir une bonne hydratation

Précisons qu’il ne faut pas attendre la sensation de soif pour s’hydrater. Et en particulier, est-il besoin de le rappeler, en cas d’activité physique et de chaleur. L’âge importe aussi, puisque passé 55 ans, la sensation de soif a tendance à diminuer.