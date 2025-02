L’IA serait capable d’anticiper le risque de cancer du sein des années avant le diagnostic

Selon une étude récente, l'intelligence artificielle a la capacité de prédire le risque de développer un cancer du sein plusieurs années avant qu'un diagnostic ne soit posé.

Un programme d’IA a analysé rétroactivement les mammographies de plus de 116 000 femmes.

Le dépistage précoce du cancer du sein pourrait être rendu possible grâce à l’IA.

L’intelligence artificielle au service de la détection précoce du cancer du sein

L’intelligence artificielle (IA) se révèle être un outil précieux pour la détection précoce du cancer du sein. Selon une récente annonce de l’Institut norvégien de la santé publique (FHI), elle pourrait identifier les femmes à haut risque de développer un cancer du sein plusieurs années avant le diagnostic.

Une collaboration internationale déterminante

Cinq chercheurs du FHI, de l’Université de Californie et de l’Université de Washington ont utilisé un programme d’IA disponible sur le marché pour analyser rétroactivement les mammographies de 116 495 femmes. Ces dernières avaient participé à un programme de détection norvégien entre 2004 et 2018. Au total, 1 607 des femmes ont développé un cancer du sein.

Une prédiction précise et anticipée

L’algorithme a pu prédire quelles femmes présentaient un risque plus élevé de développer un cancer du sein, et même identifier le sein à risque, quatre à six ans avant un diagnostic. « Nous avons remarqué que le sein qui a développé un cancer avait un score IA environ deux fois plus élevé que l’autre sein, » a déclaré Solveig Hofvind, qui dirige le programme de détection et le projet IA.

L’étude souligne que les algorithmes IA disponibles sur le marché pourraient être utilisés pour développer des programmes de détection plus personnalisés. L’IA pourrait ainsi servir au dépistage précoce du cancer du sein, réduire les coûts et mieux cibler les populations à risque, selon le FHI.

Une avancée majeure dans la lutte contre le cancer

Rappelons qu’en 2022, selon l’Organisation mondiale de la santé, 670 000 femmes sont décédées d’un cancer du sein, la forme de cancer la plus courante chez les femmes dans la plupart des pays. L’étude a été publiée dans le Journal of the American Medical Association Network, qui édite une collection de revues médicales prestigieuses.