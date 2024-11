Liaison entre santé bucco-dentaire et maladies cardiaques

Découvrez comment la santé bucco-dentaire pourrait être liée à des maladies cardiaques !

Tl;dr La maladie parodontale peut augmenter le risque de maladie cardiaque.

Le lien entre la maladie parodontale et les maladies cardiaques n’est pas entièrement clair.

Une mauvaise hygiène bucco-dentaire a également été liée à de nombreuses autres conditions.

Le lien entre la santé bucco-dentaire et la maladie cardiaque

Des recherches ont démontré que la maladie parodontale, une infection et une inflammation des gencives causées par l’accumulation de plaque dentaire, peut augmenter le risque de maladies cardiaques. L’importance d’une bonne hygiène bucco-dentaire ne doit pas être sous-estimée, car le brossage des dents pendant au moins deux minutes deux fois par jour et des nettoyages dentaires réguliers peuvent prévenir des défis de santé plus significatifs et coûteux pour ceux atteints de maladie cardiaque.

La maladie parodontale et autres maladies

En outre, une mauvaise santé bucco-dentaire a également été liée à de nombreuses autres conditions. Parmi celles-ci, on peut citer l’Alzheimer, le diabète, le cancer, l’endocardite, la pneumonie et la polyarthrite rhumatoïde. Les bactéries buccales responsables de la maladie parodontale peuvent se propager au-delà de la bouche et contribuer à ces problèmes de santé.

Les symptômes de la maladie parodontale

La maladie parodontale est causée par l’accumulation de plaque sur et autour des dents. Elle se manifeste en deux étapes : la gingivite et la parodontite. La gingivite provoque des saignements des gencives, qui apparaissent souvent rouges et enflées. Si elle n’est pas traitée, la maladie parodontale peut évoluer vers la parodontite.

Les coûts de la couverture dentaire

Une étude publiée en 2022 a examiné comment les soins préventifs bucco-dentaires impactent les coûts du diabète et des maladies cardiaques. Les résultats de l’étude montrent que les personnes atteintes de diabète ayant reçu des soins dentaires préventifs ont économisé en moyenne 549 dollars. De plus, ceux avec une maladie coronarienne qui ont consulté le dentiste ont économisé 548 dollars. Les personnes ayant à la fois le diabète et une maladie coronarienne qui ont consulté un dentiste ont économisé environ 866 dollars.

Prévention et solutions pour améliorer la santé globale

Il est recommandé de visiter un dentiste au moins une fois par an, sinon deux fois par an ou trimestriellement, en fonction de votre état de santé général. Les soins dentaires préventifs éliminent les bactéries nocives qui peuvent aggraver d’autres conditions. Reporter les soins signifie que les conditions buccales peuvent s’aggraver, devenir plus coûteuses et affecter la nutrition, la socialisation et la qualité de vie.