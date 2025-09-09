Des caries sans sucreries : d’autres facteurs que le sucre menacent nos dents

Longtemps associée à la consommation de sucre, la carie dentaire peut pourtant survenir même sans excès de sucreries. D’autres facteurs, comme l’hygiène bucco-dentaire ou l’acidité des aliments, jouent également un rôle important dans sa formation.

Tl;dr Les caries ne sont pas causées que par le sucre.

D’autres aliments, l’hygiène et la salive jouent un rôle.

Prévention : hygiène rigoureuse, fluor, et limiter grignotage.

La carie dentaire : au-delà du sucre, de multiples causes

Quand on évoque la formation des caries, le réflexe commun consiste à pointer du doigt le sucre. Pourtant, cette vision s’avère réductrice. Si les douceurs favorisent effectivement la dégradation dentaire, de nombreux autres facteurs menacent l’émail, y compris chez ceux qui surveillent scrupuleusement leur consommation de sucreries.

Acides, amidons et sécheresse buccale : les ennemis discrets des dents

L’attaque sur l’émail ne se limite pas aux bonbons ou sodas classiques. Beaucoup l’ignorent : les aliments riches en amidon, comme le pain blanc, les pâtes ou les chips, libèrent, eux aussi, des sucres simples lors de la mastication. Ces sucres servent alors de festin pour les bactéries présentes dans la bouche, qui libèrent des acides responsables de lésions durables. À cela s’ajoute l’acidité naturelle de certains produits – agrumes, tomates, boissons gazeuses ou vinaigres – qui fragilisent directement la surface dentaire. Un autre paramètre souvent négligé : le manque de salive. Or celle-ci joue un rôle clé en neutralisant l’acidité et en apportant des minéraux essentiels à la réparation des dents. La prise régulière de médicaments comme certains antidépresseurs ou antihistaminiques, mais aussi le stress ou l’âge peuvent considérablement réduire ce flux salivaire.

Mauvaise hygiène et habitudes alimentaires risquées

Un nettoyage irrégulier permet à la plaque – ce film collant chargé de bactéries – de s’accumuler sans relâche. Même sans excès de sucre, une hygiène bucco-dentaire insuffisante expose à un risque accru. De plus, grignoter fréquemment ou siroter toute la journée (même des boissons peu sucrées) maintient la bouche dans un environnement acide quasi permanent. Enfin, certaines affections médicales telles que le reflux gastro-œsophagien ou les troubles alimentaires viennent aggraver l’exposition acide des dents.

À retenir : voici quelques mesures essentielles pour limiter le développement des caries au-delà du simple contrôle du sucre :

Brosser ses dents matin et soir avec un dentifrice au fluor .

. Passer le fil dentaire quotidiennement pour éliminer la plaque entre les dents.

Espacer repas et collations afin de laisser aux dents le temps de récupérer.

S’hydrater abondamment pour stimuler la production salivaire.

Fluor et prévention globale : les clés pour préserver son sourire

La protection offerte par le fluor reste cruciale : il consolide l’émail face aux attaques répétées et aide à réparer les premiers dommages invisibles. Les professionnels recommandent également d’adopter une approche globale incluant contrôles réguliers chez le dentiste, usage éventuel de scellants ou bains de bouche fluorés selon les besoins spécifiques.

Il serait simpliste – voire risqué – d’associer exclusivement les caries au sucre. Une vigilance quotidienne sur l’ensemble des facteurs évoqués constitue la meilleure arme pour préserver durablement son capital sourire.