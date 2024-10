Lien entre taux élevé de fluor et baisse du QI chez les enfants

Découvrez comment des niveaux élevés de fluorure peuvent diminuer le QI de vos enfants!

Tl;dr Une surdose de fluorure dans l’eau peut nuire à la santé des enfants.

Une étude lie la baisse du QI chez les enfants à une consommation d’eau à forte teneur en fluor.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les niveaux d’exposition sécuritaires.

Le fluorure dans l’eau : un risque pour la santé des enfants

D’après un récent rapport du Programme National de Toxicologie du Département de la Santé et des Services Sociaux (HHS), le fluorure, souvent ajouté à l’eau du robinet pour prévenir les caries, pourrait être nocif pour la santé des enfants s’il est consommé en trop grande quantité. En effet, l’étude établit un lien entre une baisse du quotient intellectuel chez les enfants et la consommation d’eau contenant deux fois plus de fluorure que le niveau jugé sûr par le HHS.

Les communautés exposées à des niveaux élevés de fluorure

On estime que près de 1,9 million d’Américains vivent dans des communautés où le taux de fluorure dans l’eau est égal ou supérieur à 1,5 milligramme par litre (mg/L), soit plus du double du taux maximal recommandé par le Service de Santé Publique du HHS, fixé à 0,7 mg/L. « La question reste de savoir à quelle exposition [le fluorure est dangereux], et quelles sont les recommandations politiques ? », interroge Howard Hu, professeur de médecine préventive à l’Université de Californie du Sud.

Le lien entre le fluorure et le QI des enfants

Le fluorure peut s’accumuler dans les régions du cerveau responsables de la mémoire et de l’apprentissage, créant un stress oxydatif dans ces parties du cerveau, ce qui pourrait potentiellement conduire à la mort cellulaire. Il est essentiel de noter que le fluorure est un neurotoxique pour le cerveau en développement, mais que son élimination totale de l’eau potable publique n’est pas une solution idéale, car certaines communautés ont moins accès à des produits fluorés.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Pour connaître le taux de fluorure dans l’eau de votre communauté, vous pouvez consulter la base de données consultable des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Cependant, l’agence précise que « la meilleure source d’information sur les niveaux de fluorure dans les systèmes d’eau communautaires est votre fournisseur local d’eau (service public) ».

Les conclusions du nouveau rapport ne doivent pas être une cause de panique, mais pour les personnes vivant dans des communautés avec des niveaux élevés de fluorure dans leur eau, il existe actuellement un manque de bonnes solutions pour réduire l’exposition.