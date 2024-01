Alerte : Produits ménagers domestiques à risque pour les enfants

Nous utilisons tous les jours, sans y penser, des produits pour l'entretien de notre maison ou jardin qui, bien que semblant inoffensifs, peuvent être très dangereux pour les enfants. Comment les protéger de ces risques cachés ?

Les risques des produits ménagers pour les enfants

Les produits ménagers sont omniprésents dans nos foyers. Utilisés pour l’entretien quotidien de notre maison et de notre jardin, nous les percevons souvent comme anodins. Pourtant, ces produits en apparence banals peuvent s’avérer dangereux, en particulier pour les enfants.

Des produits attirants mais dangereux

Que ce soit pour détartrer nos sanitaires, nettoyer nos vitres ou faire notre lessive, les produits ménagers sont de toutes formes et de toutes couleurs. Pour nous, adultes, leur usage est strictement utilitaire. Cependant, pour les enfants, ces produits peuvent être source de jeu et d’émerveillement. Les “dosettes de lessive” et les “tablettes pour lave-vaisselle” sont par exemple souvent colorées, parfumées et facilement manipulables par les petites mains, ce qui les rend particulièrement attrayantes pour les tout-petits.

Des accidents fréquents et potentiellement graves

Les centres antipoison français ont recensé, entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2023, 787 prises en charge après une exposition aux seules tablettes pour lave-vaisselle. La majorité des victimes (63%) étaient des enfants de 3 ans ou moins. Les accidents se sont produits principalement par ingestion, mais aussi par contact buccal ou oculaire. Ces incidents peuvent entraîner des conséquences graves, notamment des irritations, des brûlures ou des difficultés respiratoires.

Prévenir plutôt que guérir

Face à ces risques, la prévention est essentielle. Le meilleur moyen de protéger les enfants est de stocker tous les produits ménagers hors de leur portée. Les intoxications aux substances ménagères constituent la deuxième cause d’accidents de la vie courante chez les enfants, surtout avant l’âge de 4 ans. D’autres produits, comme les médicaments, les produits cosmétiques ou de bricolage, les plantes ou le tabac, doivent également être rangés en lieu sûr.