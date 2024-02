2 550 nouveaux cas et 500 décès annuels : Alerte sur le cancer chez les enfants par le directeur de recherche de l’Inserm

Ce jeudi 15 février, journée internationale du cancer de l’enfant, Christophe Grosset, directeur de la recherche pédiatrique à l’Inserm de Bordeaux, fait le point sur cette maladie qui affecte les enfants en France pour CNEWS. Qu'en est-il vraiment de cette situation ?

Tl;dr Christophe Grosset, spécialiste du cancer pédiatrique, dresse un état des lieux de la maladie en France.

Il y a 2.550 nouveaux cas de cancer chez les enfants chaque année en France.

Les traitements pour lutter contre le cancer chez les enfants comprennent l’immunothérapie, le repositionnement de médicaments et la combinaison de traitements.

Les fonds levés par les associations caritatives sont essentiels pour financer la recherche sur le cancer pédiatrique.

Le cancer pédiatrique en France : un état des lieux

En cette journée internationale du cancer de l’enfant, Christophe Grosset, directeur de la recherche à l’Inserm de Bordeaux et spécialiste en oncologie pédiatrique, fait le point sur la situation en France.

Les chiffres alarmants du cancer pédiatrique

Chaque année, 2.550 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chez les enfants âgés de 0 à 18 ans. Avec une soixantaine de types de cancers différents, cette maladie entraîne près de 500 décès annuels. Les efforts pour lutter contre le cancer pédiatrique sont donc essentiels.

Les avancées de la recherche

La recherche sur le cancer pédiatrique a connu des évolutions notables ces dernières années. Les associations ont joué un rôle crucial dans cette avancée, en contribuant à sensibiliser le grand public et les instances gouvernementales à la cause. Ces efforts ont permis de mobiliser davantage de chercheurs et de diversifier les domaines d’études de la communauté scientifique.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Les traitements contre le cancer chez l’enfant

Plusieurs stratégies sont utilisées pour lutter contre le cancer chez l’enfant. L’immunothérapie, le repositionnement de médicaments et la combinaison de traitements sont parmi les plus courants. L’“objectif”, selon Grosset, “est d’être plus efficace pour éliminer la tumeur tout en prenant en compte aussi la toxicité du traitement.”

L’importance des fonds pour la recherche

Les dons des associations caritatives, qui s’élèvent à environ 250.000 euros par an, sont essentiels pour financer la recherche sur le cancer chez l’enfant. Ces fonds contribuent notamment à financer des bourses de thèses et à former de jeunes chercheurs dans le domaine de l’oncologie pédiatrique.