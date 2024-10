Limitez votre consommation de noix de cajou : Voici la quantité à ne pas dépasser

Découvrez comment savourer vos plaisirs culinaires sans prendre de poids. Comment pensez-vous que cela puisse être possible ?

Tl;dr Les noix de cajou sont riches en nutriments, bonnes pour la santé.

Elles contiennent des protéines, mais aussi des acides gras mono-insaturés.

Une consommation quotidienne de 30 grammes est recommandée.

Attention aux noix de cajou salées vendues dans le commerce.

Les bienfaits des noix de cajou

Qui n’aime pas grignoter quelques noix de cajou à l’apéritif ou pour agrémenter une salade ? Ces graines oléagineuses sont non seulement délicieuses, mais elles sont également très bénéfiques pour la santé. Elles sont riches en potassium, magnésium, zinc, fibres et fer, et aident à l’équilibre du microbiote intestinal et à réguler le transit.

Une excellente source de protéines

Sophie Janvier, une diététicienne-nutritionniste, souligne le rôle important des noix de cajou dans notre alimentation. « Elles contiennent 17 g de protéines pour 100 g d’aliments », dit-elle. À titre de comparaison, l’œuf, qui est souvent considéré comme la protéine de référence, ne contient que 12 g de protéines pour 100 g.

Attention à l’apport en acides gras

Les noix de cajou sont également une source d’acides gras mono-insaturés, similaires à ceux que l’on trouve dans l’huile d’olive. Ils représentent environ 29% de leur composition. Cependant, Sophie Janvier met en garde contre leur teneur en omégas 6 : « On en a besoin, mais dans notre alimentation moderne, on a généralement suffisamment d’omégas 6. En revanche on manque d’omégas 3. » Elle recommande donc de compléter son alimentation avec une source d’omégas 3.

Une consommation modérée

Il est recommandé de consommer 30 grammes de noix de cajou par jour, soit une petite poignée. Cela permet de bénéficier des bienfaits des nutriments présents dans les noix, tout en restant raisonnable en termes de calories. En effet, 100 grammes de noix de cajou représentent 600 calories. « A quantité égale, les noix de cajou sont plus caloriques que des biscuits Oreo©, même si elles restent meilleures pour la santé que les fameux petits gâteaux », prévient la diététicienne-nutritionniste.