L’impact des confinements sur le cerveau des adolescents : un sujet à aborder d’urgence

Les conséquences dévastatrices de la pandémie sur la santé mentale des adolescents sont indéniables. Ces résultats, bien que préliminaires, soulignent l’importance de tenir compte de l’impact des politiques de santé publique sur tous les aspects de la santé, et pas seulement sur la maladie qu’elles visent à contrôler. Il est crucial de prendre en compte les effets secondaires potentiels, en particulier lorsqu’il s’agit de populations vulnérables comme les adolescents.

Un article pionnier en 2022 a apporté la première preuve qu’à l’adolescence, il existe une période critique de « plasticité » cérébrale dans la région frontale du cerveau. Cette région est responsable de la réflexion, de la prise de décision, de la mémoire à court terme et du contrôle du comportement social.

Une récente étude a révélé une observation quelque peu alarmante : les perturbations sociales dues aux confinements de la COVID ont entraîné des changements significatifs dans le cerveau des adolescents. Selon les données d’IRM, les chercheurs de l’Université de Washington à Seattle ont montré que l’amincissement habituel du cortex – la surface pliée – du cerveau adolescent s’est accéléré après les confinements. De plus, cet effet a été plus important sur le cerveau féminin que masculin .

