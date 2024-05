Macron dévoile plan de réarmement démographique : PMA, GPA et “check-up fertilité” inclus

Les mesures proposées par Emmanuel Macron pour améliorer l’accès à la PMA et lutter contre l’infertilité marquent une évolution importante. Toutefois, il faut veiller à ce que ces initiatives soient mises en œuvre de manière éthique, respectueuse et équitable pour toutes les femmes.

Concernant la gestation pour autrui (GPA) , le chef de l’État a maintenu sa position de rejet, la considérant incompatible avec la dignité des femmes. Cependant, il a témoigné de sa compréhension pour ceux qui ont recours à cette pratique à l’étranger et a insisté sur le respect et l’accompagnement nécessaires pour ces familles.

La première phase de cette initiative consistera à réduire le délai de traitement des dossiers PMA , actuellement estimé entre douze et vingt-quatre mois, limitant ainsi les chances de maternité pour de nombreuses femmes. Le président a également annoncé son intention d’ élargir l’autoconservation ovocytaire aux centres privés , une pratique jusqu’alors exclusivement réservée aux hôpitaux.

En début d’année 2024, Emmanuel Macron a plaidé pour un “réarmement démographique de la France”. Dans une récente interview au magazine Elle, le président de la République a exprimé son désir de rendre l’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) plus facile pour toutes les femmes .

