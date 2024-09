Masques de retour en France suite à l’augmentation de Covid en septembre

Santé Publique France a révélé le 25 septembre que tous les indicateurs de la Covid-19 sont en hausse, notamment chez les adultes, surtout ceux âgés de 65 ans et plus. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour freiner cette progression ?

La menace de la Covid-19 demeure

La situation sanitaire se complique à nouveau en France. Selon le dernier bulletin de Santé Publique France en date du 25 septembre, les indicateurs de la Covid-19 sont en hausse, plus particulièrement chez les personnes âgées de 65 ans et plus.

Des chiffres inquiétants

Durant la semaine 38, soit du 16 au 22 septembre, les consultations pour suspicion de Covid-19 représentent 4% des actes de SOS Médecins et 0.9% des passages aux urgences. Parmi les hospitalisations en réanimation, 1,1% sont dues à une suspicion de Covid-19. Enfin, 29% des tests réalisés en laboratoire de ville et 15% à l’hôpital s’avèrent positifs.

Le variant JN.1 domine

Depuis novembre 2023, le variant JN.1 domine, représentant 99% des tests en septembre. Ce variant est un sous-lignage de l’Omicron, omniprésent depuis 2022. Plusieurs autres sous-lignages de JN.1 circulent parallèlement, notamment le KP.3.1.1 dont la détection continue de progresser.

Les mesures à respecter

Malgré le contexte, certaines mesures de précautions restent en vigueur. Les personnes positives à la Covid-19 sont invitées à s’isoler et le port du masque est recommandé en cas de symptômes ou pour les personnes à risque. Les personnes âgées ou à risques sont également encouragées à se faire vacciner. Par ailleurs, il est toujours conseillé d’aérer régulièrement son logement et de maintenir les gestes barrières.