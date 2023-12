Le variant JN.1 de la Covid-19 menace-t-il nos fêtes ?

Le JN.1, nouveau variant du Covid-19, gagne du terrain en France et à l'échelle globale, provoquant une recrudescence de l'épidémie ces trois dernières semaines. Face à cette situation, à l'approche de Noël, devons-nous nous alarmer ?

Tl;dr Le variant JN.1 du Covid-19 cause un nouveau pic épidémique en France.

Le taux d’infection a augmenté de 24% en une semaine selon Santé publique France.

Le variant serait plus résistant aux anticorps, d’après l’Institut Pasteur.

Malgré sa virulence, le variant ne semble pas entraîner de formes graves de la maladie.

Le variant JN.1 : une nouvelle menace ?

Chers lecteurs, une nouvelle souche du Covid-19, le variant JN.1, a fait son apparition en France et dans le monde entier, provoquant un regain de l’épidémie depuis trois semaines. Alors que Noël approche à grands pas, il est légitime de se poser des questions sur les implications de ce nouveau variant.

Propagation rapide et virulente

Le JN.1, dernier-né de la famille des variants du Sars-CoV-2, est actuellement en forte circulation non seulement en France, mais également à l’échelle mondiale. Santé Publique France, dans son dernier bulletin, indique une augmentation significative de tous les indicateurs pour la semaine du 20 décembre.

Plus inquiétant encore, une “forte augmentation de la détection du SARS-CoV-2 dans les eaux usées” a été observée, à hauteur de 24% comparé à la semaine précédente. Cette nouvelle donnée a même conduit des chercheurs américains à s’interroger sur d’éventuelles conséquences du virus sur les intestins.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Le JN.1 : un variant plus résistant ?

En quelques semaines seulement, le variant JN.1 est devenu prédominant parmi tous les autres. Néanmoins, malgré son apparente virulence, les infections répétées et les vaccinations ont contribué à diminuer sa dangerosité.

L’Institut Pasteur a récemment partagé les premiers résultats de ses tests en laboratoire. Selon Olivier Schwartz, qui dirige l’unité Virus et Immunité, le JN.1 serait “un peu plus résistant aux anticorps neutralisants que le BA.2.86”, le précédent variant. Toutefois, aucune preuve ne suggère pour l’instant qu’il pourrait entraîner des formes plus graves de la maladie.