Situation actuelle de l’épidémie de Covid-19 en France : où en sommes-nous ?

Il est rassurant de constater que la situation du Covid-19 en France semble stable et bien gérée pour le moment. Cependant, la vigilance reste de mise compte tenu de la dynamique mondiale de la pandémie. La prudence et le respect des gestes barrières restent notre meilleure défense.

Une autre statistique révélée par le réseau Sentinelles montre que « du 5 au 11 août, le taux d’incidence des cas d’ infection respiratoire aigue (Covid-19, grippe et autres virus respiratoires) vus en consultation de médecine générale a été estimé à seulement 80 cas pour 100.000 habitants ».

Face à l’apparition du nouveau variant de mpox suscitant une certaine inquiétude, la surveillance du Covid-19 demeure une priorité pour les autorités sanitaires. Malgré la présence persistante du virus, la situation actuelle est loin d’être aussi préoccupante qu’au plus fort de la pandémie.

Depuis juin 2023, Santé Publique France ne fournit plus de comptes rendus détaillés sur le Covid-19. Cependant, un récent bulletin offre un aperçu de la situation actuelle du virus en France. Quel est l'état actuel de l'épidémie ?

