Méconnu mais mortel : Comment mesurer ce gaz responsable de 20% des cancers du poumon en Bretagne

Le radon, un gaz radioactif et inodore, est prévalent en France, notamment en Bretagne. Son exposition prolongée en milieu confiné peut entraîner de sérieuses maladies. CNEWS vous guide pour vous en protéger. Comment pouvez-vous vous prémunir contre cette menace invisible ?

Le radon, un danger invisible

Les régions de France, et notamment la Bretagne, sont confrontées à un ennemi invisible, mais réel : le radon. Ce gaz inodore et radioactif, présent majoritairement dans le sous-sol, peut être à l’origine de maladies graves suite à une exposition prolongée en milieu confiné.

Une présence accrue en Bretagne

Selon l’Agence nationale de santé publique, plus de 80% des Bretons vivraient dans un logement où le radon est présent. Une campagne de surveillance dans les régions les plus exposées a été lancée et s’étendra jusqu’au 10 janvier prochain.

Un danger pour la santé

L’inhalation de radon en lieu clos peut causer à terme des maladies graves. En Bretagne, région parmi les plus exposées, ce gaz serait responsable de 20 % des cancers du poumon. Une mesure précise de l’exposition à ce gaz est donc essentielle pour prévenir ces risques.

Des moyens pour se prémunir

Afin d’évaluer le niveau d’exposition au radon, des dosimètres seront distribués aux habitants des régions les plus exposées. Il est recommandé d’utiliser ces appareils pendant deux mois en hiver, période où les concentrations en radon sont les plus élevées. Pour se protéger de ce gaz, l’aération régulière du logement est primordiale, ainsi que la correction des dysfonctionnements de ventilation et l’optimisation de l’étanchéité du bâtiment.