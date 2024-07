Méfiez-vous des crèmes solaires indice 50 trompeuses

Laurence Coiffard et Céline Couteau, deux docteures en pharmacie de l’université de Nantes, mettent chaque année à l’épreuve diverses crèmes solaires. Elles mettent en garde contre certaines crèmes protectrices facteur 50 et 50+, qui ne sont pas aussi efficaces qu'elles le prétendent. Et vous, faites-vous confiance à ces indices solaires pour vous protéger ?

TL;DR La crème solaire doit offrir une protection contre les UVB et UVA.

Les tests industriels sont jugés moins fiables que les tests in vitro.

A-Derma, Bariésun et Bioderma sont recommandées pour leur efficacité.

Choisir sa crème solaire : un enjeu de santé public

S’informer sur les indices de protection solaire est crucial avant d’opter pour une crème solaire. En effet, non seulement les coups de soleil sont dangereux, mais le vieillissement cutané est aussi accéléré par une exposition aux rayonnements ultraviolets de type A (UVA) et B (UVB). Ces derniers peuvent aussi causer des carcinomes et des mélanomes.

Une évaluation critique des tests de l’industrie

Deux expertes en pharmacie de l’Université de Nantes, Laurence Coiffard et Céline Couteau, ont mené une étude sur les tests de 26 références de crèmes solaires de SPF 50 ou 50+. « Ils sont nettement moins fiables et surestiment systématiquement les indices », souligne Laurence Coiffard.

En effet, les produits anti-inflammatoires présents dans ces crèmes diminuent les réactions de la peau liées à l’exposition solaire, augmentant ainsi artificiellement l’indice de protection in vivo.

Les meilleures options selon les expertes

Leurs tests ont permis de distinguer trois crèmes solaires : A-Derma, Bariésun et Bioderma, qui offrent une efficacité réelle et ne contiennent pas d’alcool. Elles préconisent également d’éviter les crèmes solaires avec des filtres minéraux, comme l’oxyde de zinc et l’oxyde de titane, qui ne parviennent pas à atteindre un indice de protection SPF 50.

Le danger de l’alcool dans les écrans solaires

Les crèmes solaires avec de l’alcool sont à proscrire, cette substance facilitant la pénétration des filtres solaires à travers la peau. Ceci peut expliquer la présence de ces filtres dans le sang, l’urine et le lait maternel.

Chaque année, entre 141 200 et 243 500 cancers de la peau sont diagnostiqués en France, et 85% d’entre eux sont liés à une exposition excessive aux rayonnements UV. Face à ce constat, Laurence Coiffard appelle à renforcer les contrôles de la qualité des crèmes solaires, évoquant même un possible « scandale sanitaire qui ne fait que s’amplifier et que nous dénonçons depuis des années ».