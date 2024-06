Ménopause : Bouffées de chaleur, signes de troubles cardiaques et métaboliques?

Les femmes en ménopause qui subissent des symptômes vasomoteurs de modérés à sévères sont davantage susceptibles de développer une maladie du foie gras. Cela vous inquiète-t-il ?

Tl;dr La ménopause peut causer des symptômes vasomoteurs comme les bouffées de chaleur.

Ces symptômes peuvent augmenter le risque de développer une maladie du foie gras.

Les femmes présentant des symptômes modérés à sévères ont trois fois plus de risque.

L’étude souligne la nécessité d’un suivi médical adapté pour ces femmes.

Impact de la ménopause sur le foie: un lien préoccupant

Avec l’âge, les femmes passent par la ménopause, une période qui peut s’accompagner de symptômes vasomoteurs tels que “insomnies, fatigue, irritabilité, sueurs nocturnes…”

Risque accru de maladie du foie gras

Dans une récente étude de l’Aretaieion University Hospital à Athènes, les chercheurs ont trouvé une corrélation entre ces symptômes et la probabilité d’une personne à développer une maladie du foie gras. Cela a soulevé de nouvelles préoccupations sur la manière dont ces symptômes peuvent affecter la santé à long terme.

La stéatose hépatique non alcoolique, plus communément connue comme maladie du foie gras, est généralement associée au syndrome métabolique, qui se caractérise notamment par la présence d’obésité abdominale et d’hypertension artérielle.

Pour l’étude, l’équipe de chercheurs a recruté 106 femmes, toutes en phase de périménopause ou post-ménopause. Les résultats, présentés lors du congrès annuel de l’Endocrine Society à Boston, ont révélé que les femmes présentant des symptômes vasomoteurs modérés à sévères couraient trois fois plus de risques de développer une maladie du foie gras.

Importance d’une prise en charge adaptée

Ces constatations suggèrent un lien marqué entre la ménopause, les symptômes vasomoteurs et l’incidence des maladies du foie gras. Éleni Armeni, l’auteur principal de l’étude, a déclaré : “Nous espérons que ces résultats encourageront les professionnels de la santé à prodiguer des soins complets aux femmes périménopausées et postménopausées.”

Ainsi, une surveillance médicale attentive des femmes ménopausées ayant des problèmes vasomoteurs pourrait être une étape cruciale pour limiter le risque de développer de graves problèmes de santé tels que la maladie du foie gras, renforçant ainsi l’importance d’une approche médicale globale pour la santé des femmes en période de ménopause.