La ménopause précoce accentue-t-elle les risques d’arthrite rhumatoïde ?

L'arrivée précoce de la ménopause augmente-t-elle les risques de développer une polyarthrite rhumatoïde ?

Tl;dr La ménopause précoce peut augmenter les risques de maladies auto-immunes.

Le traitement hormonal substitutif (THS) pourrait réduire ces risques.

Une surveillance hormonale attentive est nécessaire.

La ménopause précoce, un facteur de risque pour les maladies auto-immunes

Un processus biologique naturel, la ménopause survient généralement entre 51 et 52 ans. Cependant, lorsqu’elle se produit avant l’âge de 45 ans, on parle de ménopause précoce, et avant 40 ans, d’insuffisance ovarienne prématurée. Ce phénomène entraîne une chute brutale des deux hormones féminines principales – l’œstrogène et la progestérone – plus tôt que prévu. Notons que l’œstrogène joue un rôle clé dans la modulation du système immunitaire. Une perte prématurée de cette hormone peut perturber les réponses immunitaires et accroître la susceptibilité à des maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde.

Un lien bidirectionnel entre ménopause précoce et maladies auto-immunes

Des mécanismes cellulaires peuvent être modifiés en raison du déséquilibre hormonal causé par la ménopause précoce, ce qui peut déclencher des réactions auto-immunes et des processus inflammatoires. De plus, la ménopause modifie la communication entre le cerveau et les ovaires, un changement qui se produit plus tôt en cas d’insuffisance ovarienne prématurée. Il existe donc un lien bidirectionnel entre la ménopause précoce et certaines maladies auto-immunes, telles que la polyarthrite rhumatoïde.

Le traitement hormonal substitutif pour réduire les risques

Les médecins recommandent vivement le traitement hormonal substitutif (THS), en raison des risques associés à la ménopause précoce. Selon la littérature scientifique, le THS permet de maintenir un équilibre hormonal, réduisant ainsi les risques de développer une polyarthrite rhumatoïde et d’autres complications liées à la carence en œstrogène chez les femmes ménopausées précocement.

Une surveillance hormonale attentive est nécessaire

Une étude publiée en janvier 2024 par la British Menopause Society dans le British Medical Journal souligne que les femmes qui ont connu leur première menstruation après l’âge de 14 ans et qui ont développé une ménopause avant 45 ans présentent un risque accru de polyarthrite rhumatoïde. Ce rapport insiste sur l’importance d’une surveillance attentive de la santé hormonale et de la prise en compte du THS pour les femmes à risque. En effet, une consultation médicale est nécessaire pour évaluer les risques et les bénéfices individuels avant la mise en place d’un THS. Des suivis réguliers permettent une gestion optimale de la santé hormonale, aidant ainsi les femmes à faire face à la ménopause précoce et à prévenir les maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde.