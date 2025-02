La ménopause accroît-elle le risque d’infarctus chez les femmes ?

Est-ce que les femmes en période de ménopause courent un risque accru de subir une crise cardiaque ?

Tl;dr La ménopause augmente le risque de maladies cardiovasculaires chez les femmes.

La thérapie de remplacement hormonal (HRT) peut réduire ce risque, malgré des controverses.

L’industrie pharmaceutique recherche de nouvelles approches, incluant des traitements personnalisés.

La ménopause et le risque cardiovasculaire

La ménopause représente une étape biologique naturelle dans la vie d’une femme, marquant la fin de sa période reproductive. Cependant, cette transformation s’accompagne de modifications hormonales ayant des conséquences notables sur la santé, en particulier sur le système cardiovasculaire. Les femmes en période de ménopause sont plus susceptibles de développer des maladies cardiovasculaires, comme les crises cardiaques.

Le rôle de l’estrogène

L’estrogène, une hormone dont la production diminue drastiquement durant la ménopause, est essentielle pour la santé cardiovasculaire. Elle favorise notamment une circulation sanguine fluide et aide à contrôler le cholestérol. Les femmes sont généralement moins sujettes à l’athérosclérose, à l’hypertension et à d’autres problèmes cardiaques connexes, mais cette protection s’affaiblit avec la ménopause. Des études ont montré que les femmes connaissent une augmentation soudaine des événements cardiovasculaires après la ménopause ou avec la baisse des niveaux d’estrogène.

Des traitements controversés

L’une des solutions envisagées pour réduire les risques cardiovasculaires liés à la ménopause est la thérapie de remplacement hormonal (HRT). Celle-ci vise à restaurer les effets cardioprotecteurs de l’estrogène en complétant ses niveaux dans l’organisme. La HRT peut augmenter le bon cholestérol HDL et diminuer le mauvais cholestérol LDL, réduisant ainsi le risque de maladie cardiaque. Cependant, « les mérites de la HRT ont fait l’objet de controverses ». Certaines femmes peuvent être à plus haut risque de caillots sanguins, d’accidents vasculaires cérébraux et de cancers lorsqu’elles utilisent la HRT.

Des approches personnalisées

En raison de ces dangers, les entreprises pharmaceutiques travaillent à développer des alternatives personnalisées à la HRT. Des plans de traitement modernes sont élaborés en tenant compte des facteurs de risque spécifiques à chaque patiente, améliorant ainsi l’efficacité de l’approche. Par ailleurs, des stratégies individualisées sont en cours d’élaboration pour la gestion des maladies cardiaques associées à la ménopause, incluant le recours à des tests génétiques et à l’analyse de biomarqueurs.

Avec l’avancée des recherches et une meilleure compréhension des impacts de la ménopause sur la santé cardiaque, l’industrie pharmaceutique joue un rôle de plus en plus important dans la réduction de ces risques et dans l’amélioration de la santé des femmes à travers le monde.