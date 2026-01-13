Une revue conclut à l’absence de lien entre thérapie hormonale de la ménopause et risque de démence

Une récente revue scientifique indique qu’aucun lien n’a été établi entre la prise d’un traitement hormonal de la ménopause et un risque accru de démence, apportant ainsi de nouvelles données rassurantes pour les femmes concernées par ce traitement.

Tl;dr Aucune preuve solide entre THM et risque de démence.

Des études variées et résultats peu concluants.

Appel à plus de recherches de qualité sur le sujet.

Des débats persistants autour du traitement hormonal de la ménopause

Au fil des ans, le traitement hormonal de la ménopause (THM) s’est imposé comme une solution efficace pour atténuer les symptômes invalidants liés à la cessation des menstruations. Bouffées de chaleur, troubles du sommeil, baisse de la libido : ces désagréments sont fréquemment améliorés grâce à cette thérapie. Pourtant, un flou persiste quant à l’impact réel du THM sur la santé cognitive à long terme.

Les avis d’experts se rejoignent néanmoins sur ce point : administré selon les bonnes indications, le THM reste sûr pour la majorité des femmes en bonne santé. Toutefois, les inquiétudes ne disparaissent pas entièrement, notamment face au spectre d’un éventuel lien avec la démence. À cela s’ajoutent quelques risques connus — thrombose ou cancer du sein chez certaines patientes — dont l’importance dépend du dosage, de la composition et du mode d’administration.

Un état des lieux scientifique encore incertain

La récente méta-analyse commanditée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui s’appuie sur les données médicales d’un million de femmes, s’impose comme la synthèse la plus exhaustive à ce jour sur ce sujet sensible. L’équipe dirigée par Aimee Spector (University College London) souligne que «la thérapie hormonale est largement utilisée pour soulager les symptômes de la ménopause, mais son impact sur le risque de démence reste controversé».

Ce vaste travail révèle un constat frappant : aucune preuve robuste ne vient étayer l’hypothèse selon laquelle le THM influencerait le risque de développer une démence — ni à la hausse, ni à la baisse. La majorité des études disponibles demeurent observationnelles et leurs résultats apparaissent contradictoires ou statistiquement faibles. Certains travaux suggèrent même une légère association positive ou négative, mais jamais avec certitude suffisante.

Polémiques et revirements réglementaires

Ce flou scientifique alimente depuis longtemps les débats publics et médicaux, poussant tant les patientes que leurs médecins dans l’incertitude. Récemment encore, un essai randomisé pointait un possible accroissement du risque de démence chez les femmes ayant commencé un THM œstrogénique après 65 ans — mais là aussi, le niveau de preuve reste faible (6 cas supplémentaires pour 1000 femmes traitées).

Face à ces constats mitigés, plusieurs institutions ont adapté leur positionnement : en novembre dernier, la FDA a annoncé l’abandon progressif des « black box warnings » alertant sur un risque accru de démence lié au THM ; tandis qu’en Europe, les recommandations suggèrent toujours d’envisager le traitement en prévention uniquement pour certaines patientes atteintes d’insuffisance ovarienne précoce.

Nécessité d’une recherche renforcée

La communauté scientifique appelle désormais à multiplier les recherches rigoureuses — notamment chez les femmes ayant subi une ménopause prématurée (suite à une hystérectomie ou une oophorectomie). Car dans ces sous-groupes spécifiques, il subsiste trop d’inconnues concernant le cerveau et la prévention neurologique.

Voici ce qui ressort clairement :

L’impact précis du THM sur la démence n’est pas établi.

Trop peu d’essais cliniques randomisés solides sont disponibles.

L’investissement dans cette thématique demeure dramatiquement insuffisant.

En attendant des données plus convaincantes, rétablir progressivement la confiance envers cette thérapie essentielle passera par transparence et information éclairée — tant auprès des patientes que du grand public.