Moins de sucre au début de la vie, un cerveau mieux protégé

Une étude relie une exposition réduite au sucre avant 2 ans à moins de démence plus tard. Le signal est fort, mais il ne prouve pas une cause directe.

En bref Moins de sucre tôt, moins d’Alzheimer observé

Le signal est fort, pas une preuve causale

Les 1 000 premiers jours ressortent nettement

Une baisse de 46% du risque d’Alzheimer, et de 27% pour l’ensemble des démences. C’est le signal repéré par une étude publiée dans npj Aging chez des personnes dont les tout premiers mois de vie ont coïncidé avec un accès plus limité au sucre.

Des écarts de risque qui frappent, sans clore le débat

Les chercheurs ont analysé les données de 60 394 participants de la UK Biobank, nés entre 1951 et 1956. Chez ceux exposés à des restrictions de sucre pendant leurs 1 000 premiers jours, le risque de démence toutes causes confondues apparaît plus bas. Même chose pour la dépression, à 11% de moins, et pour l’anxiété, à 20% de moins.

Pas d’effet comparable, en revanche, pour la maladie de Parkinson. Et il faut garder la tête froide, quand même. Cette étude observe des associations, elle ne démontre pas que réduire le sucre au début de la vie empêche directement ces maladies des décennies plus tard.

Le rationnement britannique, un laboratoire grandeur nature

L’intérêt du travail vient aussi du contexte. Pendant et après la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni rationnait strictement le sucre. Les adultes recevaient une quantité proche des recommandations actuelles, et les enfants de moins de deux ans n’avaient pas de ration distincte.

Puis tout change en septembre 1953. Après la fin du rationnement, la consommation moyenne de sucre chez les adultes passe d’environ 41 à 80 grammes par jour. Chez les enfants, les confiseries plus que doublent. Pour les chercheurs chinois, cette rupture brutale crée une sorte d’expérience naturelle, plus solide qu’une étude nutritionnelle observationnelle classique.

Pourquoi les 1 000 premiers jours intéressent autant les chercheurs

Le point le plus net concerne l’après-naissance. Une exposition au rationnement seulement in utero montre peu de différences claires, sauf une baisse du risque d’anxiété. Quand la restriction continue après la naissance, l’association est plus forte.

Les IRM apportent un indice de plus. Dans un sous-groupe, les personnes exposées après la naissance avaient un cerveau paraissant en moyenne 0,39 an plus jeune que leur âge réel, avec des volumes plus importants dans l’hippocampe et le thalamus, deux régions impliquées dans la mémoire et d’autres fonctions cognitives. Bing Zhang, de la Guangzhou Medical University, parle d’une période critique où le cerveau est très sensible aux signaux nutritionnels.

Ce que l’on peut en retenir, et ce qu’on ne peut pas dire

Les auteurs ont tenu compte du lieu de naissance, du niveau socioéconomique et du bagage génétique. Mais le rationnement s’est arrêté au moment où la société britannique changeait plus largement. Et personne ne sait exactement combien de sucre chaque mère ou chaque enfant consommait réellement.

Autre limite, la UK Biobank rassemble surtout une population blanche et en meilleure santé que la moyenne. S’y ajoute un point simple, mais important, 307 participants seulement ont développé une démence au suivi, dont 123 cas d’Alzheimer. Bref, le résultat est sérieux, pas définitif. Ce qu’il change pour vous, c’est surtout la façon de regarder la nutrition très tôt dans la vie, non comme un détail, mais comme un possible investissement de long terme pour la santé cérébrale.