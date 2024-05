Mort du premier receveur d’une greffe de rein de porc

Aujourd’hui, le MGH et le monde médical rendent hommage à la bravoure de Rick Slayman et à sa contribution indélébile au progrès de la xénotransplantation.

Le voyage médical de Rick Slayman n’a pas toujours été facile. L’homme, atteint de diabète de type 2 et d’hypertension, avait déjà reçu une greffe de rein humain en 2018, seulement pour se retrouver sous dialyse cinq ans plus tard lorsque le greffon a commencé à défaillir.

L’exploit accompli avec M. Slayman offre de l’espoir face à un défi global majeur : la pénurie d’organes . Selon l’ hôpital de Boston, plus de 1.400 patients figurent sur la liste d’attente pour une greffe de rein, rien qu’au MGH.

L’organe a été fourni par eGenesis, une société de biotechnologie du Massachusetts, et a été soigneusement balisé pour éliminer les gènes problématiques et intégrer des gènes humains, garantissant ainsi sa compatibilité.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter