Moustiques : Comment faire pour détecter une allergie ?

Il est important de rester vigilant face aux piqûres de moustiques et de bien connaître les symptômes d’une éventuelle réaction allergique. Bien que rares, les conséquences peuvent être graves, voire mortelles. N’oubliez pas, une piqûre de moustique n’est pas toujours anodine.

Par ailleurs, l’allergie peut entraîner l’ œdème de Quincke , phénomène provoquant un gonflement de la tête et de la gorge, des troubles respiratoires, voire un choc anaphylactique. Tout comme le syndrome de Skeeter, ce cas nécessite une intervention médicale urgente.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Parfois, des plaques rouges peuvent également apparaître sur l’ensemble du corps. Plus rarement, une piqûre de moustique peut déclencher le syndrome de Skeeter , affection grave touchant principalement les enfants et les personnes atteintes d’une immunodéficience.

La réaction allergique à une piqûre de moustique est due aux protéines contenues dans la salive de l’insecte. Dans les cas les plus bénins, elle se manifeste par l’apparition d’une bosse rouge, dure et potentiellement douloureuse. Cette lésion cutanée passagère peut persister plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter