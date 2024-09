Mpox: Découvrez le potentiel du vaccin expérimental de Moderna

Il est stimulant de voir comment la science et la technologie peuvent se conjuguer pour combattre des maladies telles que le mpox. L’approche innovante de Moderna, associée à la technologie de l’ARN messager, pourrait bien révolutionner notre manière de lutter contre ce fléau. C’est une avancée remarquable qui, nous l’espérons, sauvera de nombreuses vies.

Fort de ces résultats encourageants, Moderna envisage désormais de lancer les premiers tests cliniques sur l’homme au Royaume-Uni. Cette avancée est d’autant plus cruciale que l’Afrique fait face à une recrudescence du mpox, poussant l’Organisation mondiale de la Santé à déclencher son plus haut degré d’alerte sanitaire.

Les premiers tests de ce vaccin ont été effectués sur des macaques. Après huit semaines d’observation, tous les animaux vaccinés ont survécu à une souche mortelle de mpox, contrairement à ceux non-vaccinés. Le vaccin mRNA-1769 a également réduit la période de visibilité des lésions et la charge virale, limitant ainsi le risque de transmission.

Le vaccin expérimental de Moderna , baptisé mRNA-1769, repose sur la technologie de l’ARN messager . Cette dernière permet de donner des instructions génétiques à notre système immunitaire pour reconnaître les antigènes du virus. Ce procédé diffère de la méthode traditionnelle utilisée dans les vaccins comme Jynneos, Imvanex et Imvamune qui contiennent un virus affaibli.

