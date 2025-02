Nos habitudes de vie peuvent influencer le risque de cancer du col de l’utérus

Comment les choix de style de vie peuvent influencer le risque de développer un cancer du col de l'utérus.

Tl;dr Le cancer du col de l’utérus affecte de nombreuses femmes en Inde.

Il présente des symptômes souvent confondus avec d’autres maladies.

Des changements de mode de vie et des traitements existent pour le combattre.

Un problème de santé alarmant en Inde

Le cancer du col de l’utérus est une préoccupation majeure pour la santé des femmes en Inde. Affectant le col de l’utérus, la partie inférieure de l’utérus qui se connecte au vagin, ce cancer à croissance lente est principalement causé par le papillomavirus humain (HPV), une infection sexuellement transmissible courante. Chaque année, environ 123 907 femmes sont diagnostiquées avec ce cancer et 77 348 en succombent, ce qui en fait le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes indiennes.

Symptômes et signes avant-coureurs

Le cancer du col de l’utérus est souvent difficile à détecter à ses débuts, car il peut ne pas présenter de symptômes notables. Lorsque des symptômes apparaissent, ils peuvent être subtils et ressembler à ceux d’autres maladies. Des signes précoces courants incluent des saignements anormaux entre les menstruations ou après la ménopause, des périodes menstruelles plus lourdes ou plus longues, des douleurs pelviennes ou lombaires, et des douleurs pendant les rapports sexuels.

Changements de mode de vie pour prévenir le cancer du col de l’utérus

Pour réduire le risque de cancer du col de l’utérus, plusieurs changements de mode de vie peuvent faire une différence significative. Parmi les recommandations clés, on peut citer :

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Se faire vacciner contre le HPV : Le vaccin HPV peut prévenir l’infection par des souches à haut risque du virus qui causent le cancer du col de l’utérus.

: Le vaccin HPV peut prévenir l’infection par des souches à haut risque du virus qui causent le cancer du col de l’utérus. Pratiquer le sexe protégé : L’utilisation de préservatifs peut réduire le risque de transmission du HPV.

: L’utilisation de préservatifs peut réduire le risque de transmission du HPV. Arrêter de fumer : Le tabagisme affaiblit le système immunitaire et rend plus difficile pour le corps de se débarrasser des infections à HPV.

: Le tabagisme affaiblit le système immunitaire et rend plus difficile pour le corps de se débarrasser des infections à HPV. Maintenir des dépistages réguliers : Les tests Pap réguliers et les tests HPV aident à détecter les cellules cervicales anormales précocement.

Options de traitement pour le cancer du col de l’utérus

Le traitement du cancer du col de l’utérus dépend du stade de la maladie, de la santé générale du patient et d’autres facteurs individuels. Dans les premiers stades, la chirurgie est souvent la première option de traitement, ce qui peut impliquer la suppression du col de l’utérus (hystérectomie) ou, dans certains cas, juste la tumeur ou une partie du col de l’utérus (conisation). D’autres options de traitement pour les patients atteints d’un cancer du col de l’utérus avancé ou métastatique incluent le Tisotumab vedotin. Lorsqu’un remède ou un contrôle de la maladie n’est pas possible, des soins palliatifs sont fournis pour gérer les symptômes et améliorer la qualité de vie du patient. Les plans de traitement sont généralement personnalisés, impliquant souvent une combinaison de ces thérapies.

Il est important de noter que la prévention du cancer du col de l’utérus est à notre portée. Grâce à des décisions éclairées et à des efforts constants, nous pouvons permettre aux femmes de mener une vie plus saine, sans cancer, et ouvrir la voie à un avenir où le cancer du col de l’utérus ne sera plus une menace significative pour la santé publique.