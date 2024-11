Où les moustiques de la dengue piquent-ils le plus ? Mains ou jambes ?

Vous vous demandez où les moustiques porteurs de la dengue piquent le plus ? Mains ou jambes, découvrez-le ici.

Tl;dr Les moustiques du dengue, principalement les Aedes, ont des habitudes et des préférences spécifiques de morsure.

Ils sont davantage actifs en journée, surtout en matinée et en fin d’après-midi, et préfèrent les zones chaudes et humides.

Des mesures préventives telles que le port de vêtements couvrants et l’utilisation de répulsifs peuvent aider à réduire les risques de morsures.

Les moustiques de la dengue : comprendre pour agir

Avec une augmentation quotidienne des cas de dengue, il est essentiel non seulement de prendre des mesures préventives, mais aussi de comprendre comment ces moustiques se distinguent des autres. Des caractéristiques spécifiques telles que leurs habitudes de piqûre peuvent aider à les identifier et à agir de manière proactive.

Un comportement spécifique

Les moustiques de la dengue, principalement les Aedes aegypti et Aedes albopictus, sont connus pour piquer les humains dans les zones exposées. Ils sont attirés par la chaleur et certains composés présents dans la sueur humaine. De plus, lorsqu’une personne expire, elle libère du CO₂ qui attire ces insectes. Les zones de peau exposées comme les jambes, les mains ou les bras deviennent alors leurs cibles.

Flexibilité et adaptabilité

Bien qu’ils piquent souvent les jambes et les pieds, les moustiques de la dengue ciblent également les mains, les bras, le cou et le visage si ces zones sont exposées. Cette flexibilité leur permet d’adapter leur comportement de morsure en fonction des vêtements, des activités et de la position de la personne.

Un rythme de vie diurne

Contrairement à certaines autres espèces de moustiques, les moustiques Aedes sont actifs pendant la journée, avec une activité maximale en début de matinée et en fin d’après-midi. « Les moustiques vecteurs de la dengue piquent pendant la journée, généralement le matin (entre 8h et 10h) et l’après-midi (entre 15h et 17h) », selon un rapport publié par le ministère de la Santé de l’Union.

Prévention : quelques mesures à adopter