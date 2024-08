Identifier une piqûre de moustique tigre : le guide pratique

L'Anses précise que les boutons provoqués par le moustique tigre présentent une apparence distincte de ceux causés par d'autres moustiques. Savez-vous reconnaître ces différences ?

Le moustique tigre, originaire d’Asie du Sud-Est, peut transmettre des virus comme la dengue, le chikungunya ou le Zika.

Les piqûres de moustiques tigres peuvent être identifiées par leur apparence et sensations uniques.

Le Muséum national d’histoire naturelle souligne le rôle écologique du moustique.

Le moustique tigre : un invité indésirable mais distinctif

L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) apporte une nouvelle lumière sur le moustique tigre, un insecte dont l’apparence des boutons diffère de celle des autres moustiques.

Originaire des forêts tropicales d’Asie du Sud-Est, le moustique tigre a réussi à s’adapter à notre environnement urbain. Il peut être un vecteur de maladies virales redoutables telles que la dengue, le chikungunya ou le Zika.

Reconnaître la piqûre du moustique tigre

L’Anses indique que sa piqûre est caractéristique. Les démangeaisons se font sentir rapidement et s’intensifient pendant plusieurs minutes après la piqûre. Le bouton formé ressemble à une cloque plate, légèrement plus claire que la peau, circulaire, avec un halo rouge. Il est généralement dur, chaud et douloureux.

Prévenir les piqûres de moustiques

Pour éviter ces désagréments, l’Anses recommande de porter des vêtements longs, amples et clairs, d’utiliser des répulsifs cutanés et d’installer des moustiquaires.

Le rôle écologique du moustique

Malgré les nuisances qu’il peut causer, le moustique a son rôle écologique à jouer. Comme le rappelle le Muséum national d’histoire naturelle, il nourrit de nombreux oiseaux, batraciens, chauves-souris, libellules, araignées et poissons. Il participe également à la pollinisation des fleurs.