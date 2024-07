Que faire si vous êtes piqué(e) par un moustique tigre ?

En France, la présence du moustique tigre n'est plus un phénomène inhabituel. Il est essentiel de bien gérer l'inflammation après une piqûre et de connaître les symptômes possibles pour mieux faire face aux maladies éventuelles. Savez-vous reconnaître ces symptômes ?

Le moustique tigre : un danger en expansion

Le moustique, avec 800 000 morts par an, est l’animal le plus meurtrier pour l’homme. Parmi ses espèces, le moustique tigre, aussi appelé Aedes albopictus, est de plus en plus présent en Europe. En France, il est désormais dans 78 départements, une présence grandissante qui augmente les risques de piqûre.

Si vous êtes piqué par un moustique tigre, la douleur sera généralement plus importante et durable que pour une piqûre classique. La gestion de l’inflammation est essentielle. Pour cela, une compresse froide est recommandée. Attention, se gratter peut aggraver l’inflammation et augmenter les risques d’infection.

Surveiller les symptômes d’une potentielle maladie

La plupart du temps, les piqûres de moustique tigre sont bénignes. Cependant, certains de ces insectes peuvent être porteurs de maladies graves comme la dengue, le chikungunya ou le Zika. Si vous présentez des symptômes tels que fièvre, maux de tête ou douleurs articulaires après une piqûre, la consultation d’un médecin est nécessaire.

Prévenir plutôt que guérir

Comme le dit l’expression, il vaut mieux prévenir que guérir. Pour éviter les piqûres, quelques gestes simples peuvent être adoptés. Porter des vêtements couvrants, utiliser des répulsifs antimoustiques et éradiquer les zones de prolifération sont des solutions efficaces. Pour cette dernière, l’ANSES recommande de vider toute source d’eau stagnante.