Top 10 des destinations touristiques les plus touchées par un acarien vecteur de virus dangereux

Les recherches du Cirad et de l'Anses révèlent que le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) a été identifié dans des tiques Hyalomma marginatum, espèce présente principalement dans le sud de la France. Quels pourraient être les impacts de cette découverte ?

Tl;dr Le virus FHCC a été détecté dans des tiques Hyalomma marginatum en France.

Ces tiques sont présentes dans le sud de la France et en Corse.

Aucun cas n’a été diagnostiqué chez l’homme en France à ce jour.

Des mesures préventives sont recommandées pour éviter les piqûres de tiques.

Un virus inquiétant détecté dans des tiques françaises

Une alerte sanitaire a été lancée par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) et l’Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (Anses), suite à la détection d’un dangereux virus, celui de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC), dans une espèce de tique, Hyalomma marginatum. Cette dernière est présente notamment dans le Sud de la France et en Corse.

Des régions françaises particulièrement concernées

Les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard, la Drôme, l’Ardèche, l’Hérault, l’Aude, les Pyrénées-Orientales et la Corse sont particulièrement touchés par la présence de ce parasite. La détection de ce virus chez l’animal date d’octobre 2023. « La FHCC peut provoquer chez l’humain de la fièvre, des frissons, des troubles digestifs et, dans de rares cas, des formes graves avec des saignements incontrôlés », alerte Santé publique France.

Prévention et réaction face à une éventuelle piqûre

« Porter des vêtements couvrant les jambes et les bras, de couleur claire de préférence pour mieux voir la tique », « porter des chaussures fermées » ou encore « disposer d’un tire-tique ou une pince fine pour retirer la tique » sont quelques-unes des recommandations pour éviter de contracter la maladie. En cas de piqûre, il est conseillé de désinfecter la plaie et de prendre la tique en photo si possible. Une consultation médicale est recommandée si l’un des symptômes se déclare dans les quatorze jours suivant la piqûre.

Une tique endémique dans les pays méditerranéens

La tique Hyalomma marginatum, plus grande que les autres espèces de tiques, est reconnaissable à ses pattes fines rayées rouges et jaunes. Elle est endémique dans les pays méditerranéens, du Maghreb, d’Italie ou encore de Turquie. Cette espèce est installée depuis environ une dizaine d’années sur l’ensemble du littoral méditerranéen français.