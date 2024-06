11 départements face à une menace mortelle : la fièvre hémorragique véhiculée par des tiques géantes

Alors que l'été approche, la présence de "tiques géantes" dans diverses régions de France, susceptibles de propager la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, suscite des inquiétudes. Il est important de connaître les 11 départements touchés et les mesures à prendre en cas de morsure. Quels sont ces départements et ces gestes essentiels à retenir ?

Tl;dr Des “tiques géantes” potentiellement porteuses de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo apparaissent en France.

11 départements sont actuellement touchés, principalement dans le sud.

Ces tiques sont plus grosses que les communes et ont des pattes bicolores.

Des mesures de protection et de contrôle sont recommandées en cas de piqure.

Alerte aux “tiques géantes” en France

À l’aube de la saison estivale, une nouvelle menace perturbe la quiétude des régions françaises : l’arrivée des “tiques géantes“. Ces acariens, potentiellement porteurs de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, posent un sérieux défi pour la santé publique.

Les caractéristiques de ces nouvelles venues

Les Hyalomma marginatum, de leur nom scientifique, se distinguent par leur taille supérieure à celle des tiques habituelles. Elles portent une menace supplémentaire en étant susceptibles de transmettre la maladie de Lyme et la fièvre de Crimée-Congo. Cette dernière peut engendrer fièvre, frissons, troubles digestifs et parfois des saignements incontrôlés.

Les régions concernées

D’après une étude du Cirad et de l’Anses, onze départements français sont concernés. Ces tiques, identifiables par leurs pattes bicolores et la forme pointue de leur tête, se sont installées dans le sud de la France, favorisées par les déplacements des oiseaux migrateurs.

Prévention et réaction en cas de piqure

Malgré l’absence de cas humain diagnostiqué en France, le risque de contamination est bel et bien présent. Ces tiques se trouvent principalement dans les zones sèches de garrigues et de maquis, les pâtures, les chemins de randonnée, les champs, cultures, vergers et vignes. Il est donc recommandé de porter des vêtements couvrant les jambes et les bras, des chaussures fermées et de s’inspecter régulièrement le corps.

En cas de piqure, il est nécessaire d’extraire la tique avec un tire-tique disponible en pharmacie, de désinfecter la blessure et de photographier l’acarien et la blessure. En présence de symptômes, une consultation médicale est impérative.