Powassan : le mystérieux virus transmis par les tiques qui alarme les médecins

Un garçon de 9 ans au Canada a contracté le Powassan, un virus potentiellement mortel, suite à une morsure de tique. Ces deux dernières décennies, une hausse des infections a été observée, inquiétant le milieu médical et scientifique. Quelle pourrait être la solution à cette menace croissante?

Le virus Powassan : une menace grandissante

Un cas récent au Canada met en lumière une menace virale grandissante : le virus Powassan. Un enfant de 9 ans a été infecté par ce virus potentiellement mortel, après une morsure de tique. Ce virus méconnu a vu ses cas d’infection augmenter au cours des deux dernières décennies, suscitant de vives inquiétudes chez les professionnels de la santé.

Propagation rapide et symptômes variés

Identifié pour la première fois en Ontario en 1958, le virus Powassan se transmet par la morsure d’une tique. En seulement quinze minutes, le virus peut infecter un être humain. Les tiques porteuses du virus peuvent se trouver sur des animaux sauvages comme des chevreuils, des coyotes ou des ratons laveurs, mais aussi sur des animaux domestiques tels que les chiens et les chats. Jusqu’à présent, les tiques infectées ont principalement été repérées aux États-Unis, au Canada et en Russie.

Les symptômes du virus Powassan sont particulièrement variés, rendant son diagnostic difficile. Au-delà de la fièvre, des maux de tête et de la raideur de la nuque, le virus peut provoquer des vomissements, de la faiblesse musculaire, de la confusion mentale, des crises d’épilepsie, et des pertes de mémoire. Ces symptômes peuvent se manifester entre une et cinq semaines après la morsure.

Aucun vaccin ni traitement pour le virus Powassan

Le virus Powassan peut entraîner des complications neurologiques sérieuses, comme une inflammation du cerveau ou de la moelle épinière. Les formes les plus graves de la maladie ont un taux de mortalité compris entre 10 et 15%. De plus, les personnes qui survivent à l’infection ont 50% de chances de souffrir de troubles neurologiques. Malheureusement, il n’existe à ce jour ni vaccin, ni traitement spécifique pour ce virus.