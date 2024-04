Un virus préoccupant propagé par des tiques sévit-il déjà dans le sud-est de la France?

Comme aucun traitement n’est disponible, la prévention des piqûres de tiques est absolument essentielle. Santé publique France recommande entre autres de porter des chaussures fermées et des vêtements couvrants lors des promenades en nature, d’éviter de marcher dans les herbes hautes, et d’inspecter soigneusement son corps après une promenade en forêt.

L’agent infectieux de cette maladie est une tique du genre Hyalomma . “La transmission à l’être humain est également possible par le contact direct avec le sang ou les fluides corporels d’un animal ou d’un être humain infecté”, précisait Santé publique France. Ces infectés présentent généralement un syndrome grippal avec troubles digestifs, incluant des douleurs musculaires et une extrême sensibilité à la lumière, entre autres.

La fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) est une maladie qui n’est généralement pas mentionnée dans les médias français, bien qu’elle pose une menace potentielle pour plusieurs de leurs régions. D’après l’épidémiologiste Laurence Vial, le virus pourrait déjà se trouver en Corse, dans l’Aude, le Gard, l’Hérault, l’Ardèche, le Var et les Alpes-Maritimes.

Détecté pour la première fois dans les Pyrénées-Orientales en octobre 2023, le virus responsable de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, pourrait s'être propagé jusqu'au Var et aux Alpes-Maritimes par l'intermédiaire de tiques présentes sur des bovins.

