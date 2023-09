Oui, l’acné est bonne pour la santé

Une équipe franco-américaine voit des, sans jeu de mots, des points positifs à ce qui est la hantise de nombre d'adolescents.

Si esthétiquement, il est assez indéniable que l’acné ne soit représente pas le Graal recherché par les adolescents, cette maladie inflammatoire est loin d’être 100% négative.

C’est ce que révèle une équipe de chercheurs franco-américains et que Mathilde Fontez, rédactrice en chef du magazine Epsiloon, a repéré dans le cadre de sa chronique sur Franceinfo. Explications.

Une bactérie à l’origine de l’acné

C’est la bactérie Cutibacterium acnes qui est responsable de la survenue de l’acné, due à un excès de production de sébum associé dans la plupart des cas aux bouleversements hormonaux de la puberté.

Les boutons qui apparaissent sont le résultat d’une mauvaise communication entre la peau et cette bactérie.

Substances bénéfiques à la santé de la peau

Mais comme l’indique Mathilde Fontez, la bactérie “produit tout un cocktail de substances essentielles à la bonne santé de notre peau”.

Et elle cite :

Des lipides – elle les multiplie par trois – comme des acides gras libres, le cholestérol, les triglycérides, les céramides, qui forment une barrière contre les agressions extérieures. Les bactéries acné aident à la régulation de la température, elles contrôlent la perte de l’eau, l’acidité de la peau.

Un bouclier contre d’autres bactéries

L’acné favorise également la régulation de la température et contrôle la perte de l’eau et l’acidité de la peau. Et, cerises sur le gâteau, elle joue aussi le rôle de barrière contre les bactéries pathogènes (staphylocoque doré) tout comme celui d’anti-inflammatoire.

En outre, elle entraîne la production d’un acide qui vient protéger la peau des rayons UVB, lesquels pénètrent seulement l’épiderme mais s’avèrent plus néfastes que les UVA.