Paris face au défi du syndrome de Diogène : Que faut-il savoir ?

Face à l’augmentation des cas de syndrome de Diogène à Paris, la nécessité d’une meilleure prise en charge est indiscutable. Cette situation met en lumière l’urgence de porter une attention particulière aux personnes âgées et isolées, souvent les plus touchées par cette pathologie. Il est essentiel de sensibiliser le public à cette maladie souvent méconnue, mais dont les conséquences peuvent être dévastatrices.

Il est important de noter l’existence d’une variante de ce syndrome : le syndrome de Noé . Ce dernier consiste en l’accumulation non plus d’objets, mais d’animaux. Il n’est pas rare de voir une personne souffrant du syndrome de Noé être également touchée par le syndrome de Diogène.

Sur le plan social, le syndrome de Diogène peut conduire à des conflits avec les voisins et les autorités locales, et à un isolement social accru.

Cette pathologie peut sembler bénigne, mais elle entraîne de nombreux risques sanitaires et sécuritaires . Les conditions de vie insalubres peuvent provoquer des infections , des infestations parasitaires et augmenter le risque de chutes pour les personnes âgées. L’accumulation excessive d’objets peut aussi créer des risques d’incendie.

Essentiellement, les personnes âgées sont touchées, mais il peut aussi résulter de « troubles psychiques et psychiatriques préexistants ou de facteurs sociaux, tels que l’isolement , le manque de soutien ou des traumatismes antérieurs ».

Le syndrome de Diogène, qui touche en France environ 1 personne sur 2.000 , est souvent associé à une négligence extrême de l’hygiène personnelle et de l’environnement. Mais qui est vraiment concerné ?

Le Syndrome de Diogène , un trouble du comportement caractérisé par l’accumulation compulsive d’objets et parfois de déchets, est en nette augmentation dans la ville lumière. Ce mardi 9 juillet, le Conseil de Paris prévoit de voter une mesure pour une meilleure prise en charge de cette pathologie.

