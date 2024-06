Solitude : un facteur de risque pour les crises cardiaques, selon une étude

Une étude de l'université Harvard souligne un lien préoccupant entre la solitude chronique et une probabilité accrue de crise cardiaque, mettant en lumière un risque pour la santé souvent minimisé. Et vous, ressentez-vous souvent la solitude ?

Tl;dr La solitude chronique peut augmenter le risque de crise cardiaque, selon une étude de Harvard.

La solitude est désormais reconnue comme un problème de santé publique majeur.

L’OMS a créé une Commission pour encourager le lien social en réponse à ce problème.

La solitude chronique augmente plus le risque d’AVC que l’isolement social ou les symptômes dépressifs.

La solitude : un danger pour la santé cardiaque

Souvent sous-estimée, la solitude pourrait constituer une menace pour notre santé. Selon une récente étude menée par l’université Harvard, la solitude chronique serait un facteur de risque élevé de crise cardiaque et d’AVC chez les personnes âgées.

Une étude de Harvard révèle

Publiée le 24 juin dans eClinicalMedicine, l’étude se base sur les réponses de plus de 12.000 participants âgés de plus de 50 ans et n’ayant jamais fait de crise cardiaque. Ces derniers ont été interrogés sur leur niveau de solitude, permettant de les classer en quatre groupes : “constamment faible”, “en rémission”, “apparition récente” et “constamment élevée”.

Les résultats sont inquiétants : le groupe ayant signalé une solitude “constamment élevée” est 56% plus à risque de faire une crise cardiaque que celui avec une solitude “constamment faible. Mais aucune indication ne permet d’affirmer que les groupes avec une solitude en rémission ou apparue récemment sont plus à risque.

La solitude, un enjeu de santé publique

“La solitude est de plus en plus considérée comme un problème majeur de santé publique”, souligne la Directrice de recherche Yenee Soh. En réponse à ce problème, l’Organisation mondiale de la Santé a créé l’année dernière une Commission pour favoriser le lien social.

Les chercheurs ont également étudié l’isolation sociale et les symptômes dépressifs, proches, mais distincts de la solitude. Ils ont conclu que c’est bien la solitude chronique qui augmente le plus le risque d’AVC.