L’insuffisance cardiaque touche bien plus de personnes qu’on ne l’imagine. Un cardiologue détaille les signaux d’alerte à repérer rapidement, ainsi que des conseils pratiques pour réduire les risques et améliorer la prévention de cette maladie.

Tl;dr L’ insuffisance cardiaque touche des millions de personnes.

touche des millions de personnes. Symptômes précoces : essoufflement, fatigue, œdèmes.

précoces : essoufflement, fatigue, œdèmes. Prévention : mode de vie sain et suivi médical.

Un mal plus répandu qu’on ne le pense

Peu visible, mais omniprésente, l’insuffisance cardiaque est une pathologie qui touche aujourd’hui des millions de personnes dans le monde. Pourtant, sa fréquence reste souvent sous-estimée. « L’insuffisance cardiaque concerne environ une personne sur cinq au cours de la vie », précise le cardiologue Dr Dmitry Yaranov, spécialiste de la transplantation cardiaque. Cette maladie chronique survient lorsque le cœur perd en efficacité et n’arrive plus à pomper suffisamment de sang pour alimenter l’organisme en oxygène et en nutriments essentiels.

Des signes d’alerte à ne pas négliger

Détecter les symptômes au plus tôt demeure essentiel. Selon Dr Yaranov, certains signaux doivent interpeller immédiatement :

Essoufflement inhabituel , y compris au repos ou à l’effort modéré,

, y compris au repos ou à l’effort modéré, Fatigue persistante , qui ne disparaît pas même après du repos,

, qui ne disparaît pas même après du repos, Gonflements anormaux des jambes ou des pieds.

À cela peuvent s’ajouter des palpitations ou un rythme cardiaque irrégulier ainsi qu’une toux chronique ou une respiration sifflante. Ces manifestations résultent directement du fait que le cœur n’assure plus son rôle de pompe efficace.

Facteurs de risque : qui doit redoubler de vigilance ?

Certains profils sont particulièrement exposés à cette maladie insidieuse. Parmi les principaux facteurs de risque identifiés par la communauté médicale figurent : l’hypertension artérielle, le diabète, l’obésité, la consommation excessive d’alcool, le tabagisme ou encore la présence d’une maladie coronarienne. Ces conditions usent progressivement le muscle cardiaque, jusqu’à parfois provoquer une défaillance majeure.

Mieux vivre avec l’insuffisance cardiaque : prévention et prise en charge précoce

Si la maladie peut s’installer discrètement et évoluer lentement, agir rapidement peut véritablement changer le pronostic. Les conseils du Dr Yaranov restent clairs : surveiller tout signe suspect et consulter sans tarder en cas de doute. Mais il insiste aussi sur l’importance d’un mode de vie équilibré — alimentation pauvre en sel, activité physique régulière, gestion du stress — pour prévenir ou limiter les complications. Le respect des traitements et un suivi médical attentif offrent souvent aux patients une qualité de vie préservée.

Face à ce trouble fréquent, mais souvent ignoré, rester informé et attentif s’avère être la meilleure arme pour protéger sa santé cardiaque.