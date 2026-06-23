Pauvreté et racisme : les horloges biologiques voient l’usure

Une vaste étude relie désavantage social et vieillissement biologique plus rapide. Le signal apparaît tôt, parfois dès l’enfance, avec prudence chez les plus jeunes.

En bref Grande étude sur 66 000 personnes

Pauvreté liée à un vieillissement plus rapide

Le signal apparaît parfois dès l’enfance

Près de 66 000 personnes, issues de 23 pays, passées au crible de 140 études. C’est l’ordre de grandeur de ce travail signé par des chercheurs du Max Planck Institute for Human Development et de Columbia University. Leur constat est net : un statut socioéconomique faible, et possiblement certaines formes de marginalisation raciale ou ethnique, vont de pair avec un vieillissement biologique plus rapide.

Une base mondiale, et un signal net

L’étude ne dit pas que la pauvreté agit comme une minuterie magique sur l’organisme. Elle montre une association robuste entre conditions sociales défavorables et marqueurs moléculaires d’un corps qui avance plus vite dans sa trajectoire de santé. On connaissait déjà le lien entre précarité, maladies plus précoces et espérance de vie plus courte. Ici, ce lien est retrouvé dans l’ADN, via des outils de mesure très spécifiques.

Résultat, quand même, à l’échelle des populations entières, pas seulement de cas isolés.

Toutes les horloges ne se valent pas

Ces fameuses horloges biologiques ne mesurent pas le temps au sens ordinaire. Elles lisent des motifs de changement moléculaire dans l’ADN pour estimer où en est le corps par rapport à une trajectoire de vieillissement jugée normale.

Les chercheurs ont comparé trois générations d’horloges épigénétiques. Les plus anciennes servaient surtout à estimer l’âge chronologique. Les modèles de deuxième génération regardent davantage la santé et le risque de mortalité. Les plus récents, eux, évaluent le rythme du vieillissement lui-même. Et c’est précisément cette troisième génération qui capte le plus clairement l’effet des inégalités sociales.

L’enfance apparaît déjà dans les données

Ce point frappe. Parmi les participants, certains avaient 0 an, d’autres 86 ans. En isolant les données des enfants, les auteurs observent que ceux issus de milieux plus pauvres ont tendance à vieillir plus vite biologiquement que les autres.

Mais ils demandent de la prudence. Ces horloges ont été entraînées chez des adultes, avec une composition sanguine différente et sans programmes actifs de développement. Chez l’enfant, les estimations peuvent donc mélanger vieillissement et croissance. Malgré cette réserve, les adultes ayant grandi dans des conditions modestes présentent eux aussi un rythme de vieillissement plus rapide.

Racisme, pauvreté, une mécanique imbriquée

Les chercheurs ont aussi examiné deux cohortes aux États-Unis, en comparant d’un côté des personnes blanches et noires, de l’autre des personnes blanches et latines. Dans les deux cas, le vieillissement biologique est plus lent chez les personnes blanches. L’écart le plus marqué apparaît entre participants noirs et blancs.

Là encore, les différences ressortent surtout avec les horloges de troisième génération. Mais les auteurs signalent un possible biais de publication pour certains résultats liés à la race et à l’ethnicité, ainsi qu’une forte hétérogénéité. Et ils rappellent qu’une race ou une ethnicité autodéclarée ne mesure ni la ségrégation ni la discrimination.

Pourquoi ces résultats comptent

Ce travail, publié dans Nature Human Behavior, sert d’abord à une chose très concrète : savoir quels outils détectent le mieux l’effet des inégalités sur la santé. Bon, cela ne change pas votre âge sur votre carte d’identité. Mais cela peut aider la recherche à tester quelles interventions réduisent vraiment l’écart d’usure entre groupes sociaux.